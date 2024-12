19-latek wystawia faktury na 2 miliony. Finansowo bije rówieśników na głowę

Wystawia gigantyczne fortuny. Inni tylko zazdroszczą

Może się rozwijać. Ma do tego warunki

To wszystko powoduje, że Przyjemski czuje się jak pączek w maśle. Jego wartość z roku na rok ciągle wzrasta. Ma też podobną cechę do Zmarzlika. Przez większość czasu myśli o sporcie. O tym, jak ciągle się poprawiać. Taki tryb to zaprogramowanie na mistrza. Jeśli ominą go poważne urazy, to 19-latek może za chwilę dołączyć do ścisłej czołówki żużla. Prezes Jakub Kępa stworzył mu warunki, które mu to w pełni umożliwiają.