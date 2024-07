19-latek dał im słowo. Jeśli nie wyjdzie, to inni obsypią go złotem

Wiktor Przyjemski po sezonie rozstanie się z Orlen Oil Motorem Lublin. 19-latek jest już po słowie z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Wróci do tego klubu, jeśli Polonia awansuje do PGE Ekstraligi. Jeśli bydgoszczanom się nie uda, to Przyjemski, tak wynika z naszych informacji, zostanie zawodnikiem Apatora Toruń. Tam podpisze kontrakt na poziomie 800 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy za punkt. Ma też dostać gwarancję czterech startów w meczu.