18 milionów nie pomogło. Spadają z Ekstraligi

Nie tylko Doyle. Wilki pozyskały też Kasprzaka

Dylemat duńskich gwiazd. To ich ostatnia szansa na Ekstraligę



Były to najgłośniejsze transfery Wilków. W cztery sezony działacze pokonali drogę z II ligi do PGE Ekstraligi. Mogła to być podobna historia do historii obecnego Drużynowego Mistrza Polski - Plantinum Motoru, który po awansie też miał kłopoty z przekonaniem do transferu mocnych ekstraligowców. Ostatecznie lublinianie utrzymali się w pierwszym sezonie w PGE Ekstralidze, by w następnych latach wzmacniać skład. Krośnianom w kasie pieniędzy również nie brakuje. Mówi się, że Wilki w tym sezonie dysponowały wielkim budżetem - 18 milionów (większość miała zostać przeznaczona na pierwszy zespół).



Przed wcześniej Arged Malesa po awansie dokonała tylko jednego wzmocnienia. Chris Holder niewiele pomógł, bo zespół z Ostrowa przegrał wszystkie spotkania i z hukiem wrócił do I ligi.