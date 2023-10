18-latek bez pracy. Zagra va banque. Kogo wygryzie?

Wiele wskazuje na to, że Mathias Pollestad zagra va banque. W listopadowym oknie transferowym nie podpisze kontraktu z żadnym klubem. Poczeka do wiosny. Pojedzie dla Stali w Ekstralidze U24 i będzie się przyglądał, jak radzą sobie zawodnicy jeżdżący na pozycji U24 w 1. Lidze.

W tych klubach nie ma większych szans na angaż

Zdunek Wybrzeże Gdańsk na U24 ma Toma Brennana, który ma możliwości, ale rok i dwa lata temu niczego wielkiego nie pokazał. Mateusz Świdniki, który ma być U24 w Texom Stali Rzeszów też ma za sobą fatalny sezon w Wilkach. Na finiszu miał już dość żużla. Przywoził zera, albo nie dojeżdżał do mety. W Rzeszowie chcą go jednak postawić na nogi. Na jego potknięcie Pollestad też może jednak liczyć. To samo jest z Mateuszem Dulem, którego trener Adam Skórnicki wziął do InvestHouse Plus PSŻ Poznań po starej znajomości. Kiedyś postawił Dula na nogi w Orle Łódź, ale to już nie jest ten sam zawodnik.