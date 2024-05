18-krotny mistrz Polski w opałach. Jadą mecz o życie, ta symulacja mówi wszystko

Jeśli ktoś spojrzy na tabelę PGE Ekstraligi i zobaczy, że ZOOleszcz GKM Grudziądz jest na ostatnim miejscu bez choćby 1 zdobytego punktu, to uzna, że pisanie o kłopotach FOGO Unii Leszno jest pewną przesadą. Unia jest piąta, ma 3 punkty, słowem jest na razie bezpieczna.

W przypadku Unii trzeba patrzeć na to

W przypadku Unii nie ma jednak, co patrzeć na tabelę całej ligi. Trzeba zajrzeć do małej tabeli dla drużyn, które eksperci skazali przed sezonem 2024 na walkę o utrzymanie. Chodzi o Unię, GKM i NovyHotel Falubaz Zielona Góra. W tej tabeli prowadzi Falubaz (3 punkty), przed Unią (1) i GKM-em. Falubaz wygrał u siebie z GKM-em (48:42) i zremisował w Lesznie, więcej meczów między tą trójką na razie nie było. Reklama

W każdym razie można założyć, że jeśli Falubaz zremisował w Lesznie, to u siebie najpewniej wygra i dodatkowo zgarnie punkt bonusowy za lepszy bilans dwumeczu. Z kolei GKM, który w Zielonej Górze przegrał raptem 6 punktami, u siebie może sobie to odbić z nawiązką i dopisać do tabeli 2 duże punkty i bonusa. Jeśli ten scenariusz się spełni, to widzimy, jak ważny jest piątkowy mecz Unii w Grudziądzu. Wysoka porażka, niedająca szans na odrobienie strat w Lesznie i zdobycie bonusa, może przesądzić o losie Unii i jej spadku.

Reklama Daniił Miedwiediew - Jiri Lehecka. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Mała tabela mówi całą prawdę o Unii

Jeśli bowiem dodamy punkty z powyższej analizy, to mała tabela będzie wyglądała na koniec rundy zasadniczej tak: 1. GKM 6, 2. Falubaz 5, 3. Unia 3. Jeśli w Lesznie poważnie myślą o utrzymaniu, to muszą zrobić w Grudziądzu coś ekstra. Przegrać, ale nieznacznie, żeby dać sobie szansę na bonusa. I wtedy mała tabela na koniec sezonu zasadniczego będzie wyglądała tak: 1. GKM 5, 2. Falubaz 5, 3. Unia 4. 18-krotny mistrz Polski dalej jest na dnie, ale traci tylko 1 punkt, co stwarza pewne szanse. Reklama

W końcu żadna z trzech drużyn, o których piszemy, nie jest bez szans w starciu z innymi. Z Betard Spartą Wrocław już Falubaz i GKM przegrały. Pewnie Orlen Oil Motoru Lublin też nie pokonają. Ebut.pl Stal Gorzów też wydaje się być poza zasięgiem. Jednak z Apatorem Toruń, czy Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa już można coś ugrać. Unia to zrobiła. Wygrała u siebie z Włókniarzem, zdobywając 2 punkty ekstra. Zatem w przypadku drugiej wersji małej tabeli (tej z Unią z 4 punktami) zespół z Leszna będzie ratować ta wygrana z Włókniarzem.

Kołodziej i Lebiediew potrzebują wsparcia

Jak ważne są takie ekstra zdobycze, pokazał poprzedni sezon, gdzie GKM uratował się przed spadkiem wyłącznie dzięki niespodziewanej wygranej u siebie z Motorem. W innym razie w PGE Ekstralidze pozostałyby Cellfast Wilki Krosno.

Jednak matematyka, to jedno. Warto się jeszcze na koniec zastanowić, czy Unia ma dość sportowej siły i klasy, by nie spaść. Pewniakiem jest Janusz Kołodziej, który w jednym meczu pauzował, bo dochodził do siebie po urazie mostka. Swoje robi Andrzej Lebiediew. Zwłaszcza w Lesznie. Dalej pojawiają się jednak problemy. Reklama

O dziwnym przypadku Grzegorza Zengoty, który zaczyna zawody wystrzałowo, a kończy niczym początkujący junior, już pisaliśmy.Jego forma w kratkę nie pomaga Unii. Jeszcze gorzej wygląda Bartosz Smektała. Jak wyjdzie mu start, to jest dobrze. Jak ma gonić, to jest kłopot. Zawodnik unika jazdy w kontakcie i to też dobrze nie wróży. Zestaw seniorski uzupełnia U24 Keynan Rew, który w ostatnim meczu tracił punkty na własne życzenie, popełniając głupie błędy na trasie. Juniorzy też spisują się różnie. Damian Ratajczak ostatnio zrobił różnicę, ale nie ma gwarancji, że tak będzie zawsze.

Andrzej Lebiediew w Grand Prix Łotwy. / Paweł Wilczyński

Grzegorz Zengota, Damian Ratajczak / Paweł Wilczyński