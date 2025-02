Raczej nikt nie ma wątpliwości co do jakości Janusza Kołodzieja. Jeśli ominą go kontuzje to będzie najlepszym zawodnikiem Metalkas 2. Ekstraligi. To żużlowiec, który poziomem sportowym przerasta resztę ligi. Zresztą od kilku lat w PGE Ekstralidze jest w ścisłej czołówce, więc 40-latek jest swoistym pewniakiem. Gorzej natomiast z innymi.