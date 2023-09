18-krotny mistrz Polski już nie szuka nowego trenera. Jest zaskoczenie

Unia Leszno rzuci go na głęboką wodę

O kim mowa? O Rafale Okoniewskim, który w Lesznie zostanie rzucony na głęboką wodę. 3 lata temu zakończył on zawodniczą karierę, a w tym sezonie pomaga Szymonowi Szlauderbachowi z Abramczyk Polonii Bydgoszcz.

Ryzykowna zagrywka 18-krotnego mistrza Polski

Postawienie na Okoniewskiego, przy całym szacunku dla jego sportowych dokonań, to ryzykowna zagrywka. Nie ma on żadnego doświadczenia w prowadzeniu drużyny. Wiemy, że ma ściśle współpracować z kierownikiem Mateuszem Gryczką, że będzie mógł liczyć na pomoc trenera Romana Jankowskiego, co nie zmienia faktu, że potrzebuje czasu, żeby się z nową rolą oswoić.