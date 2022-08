17-latek będzie tajną bronią na mecz z liderem?

Przed mami ostatnia kolejka rundy zasadniczej. W niedzielę Moje Bermudy Stal Gorzów jedzie na mecz do Lublina, gdzie zmierzy się z liderem. W tym prestiżowym spotkaniu Stal pojedzie bez kontuzjowanych Martina Vaculika i Oskara Palucha. Ten ostatni ma problem z kością łódeczkowatą i nie wiadomo, jak długo będzie pauzował. Najpewniej zastąpi go Oskar Hurysz.

Trener Stali Gorzów ma kilka pomysłów na mecz z Motorem Lublin

Mattias Pollestad, to jemu otworzy drzwi do Ekstraligi

- Pollestad fajnie się pokazuje i chciałbym mu zacząć powoli otwierać drzwi do dorosłej Ekstraligi, żeby nabierał doświadczenia. Nie wykluczam, że wystawimy go na Motor, żeby już poczuł tę atmosferę - przyznaje trener Stali.

Pollestada zabrakło w składzie Norwegii w półfinale Speedway of Nations i można by się zastanawiać, czy on aby na pewno taki dobry. Szkoleniowiec Stali mówi nam jednak, że ta absencja nie wynikała z faktu niskiej sportowej oceny zawodnika. - On został pominięty przez federację, bo nie jeździ na zawody młodzieżowe do Norwegii. Ja mu się jednak nie dziwię, bo on tam nie miałby się z kim ścigać, a startując regularnie w Ekstralidze U24 podnosi swój poziom.