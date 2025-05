160 kilo na podium. To dlatego polskie gwiazdy mają takie problemy

Wiktor Przyjemski, Paweł Sitek, Jan Przanowski, Antoni Mencel i Kevin Małkiewicz pojadą w eliminacjach do SGP2. Dwóch pierwszych stanęło na podium ostatniego finału Srebrnego Kasku, trzej następni zajęli miejsca 4-6. Przyjemski, Sitek i Przanowski awansowali ze względu na wynik, Mencel i Małkiewicz dostali dzikie karty. Mencel to drugi po Sitku junior Metalkas 2 Ekstraligi, a Małkiewicz jest drugim pod względem skuteczności juniorem PGE Ekstraligi.

Ratajczak, Paluch i Bańbor poza SGP2

Kibice zachodzą jednak teraz w głowę i pytają, jak to możliwe, że trener kadry Rafał Dobrucki lekką rączką skreślił Damiana Ratajczaka, Oskara Palucha i Bartosza Bańbora. Ratajczak to wicemistrz świata sprzed dwóch lat, Paluch to trzeci junior PGE Ekstraligi, a dzięki jeździe Bańbora Polska zdobyła rok temu złoto w Speedway of Nations 2. Słowem same gwiazdy.