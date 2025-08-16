Tego dnia najlepszy był Wiktor Przyjemski. Wicemistrzem został Maksymilian Pawełczak. Brązowy medal zdobył Bartosz Bańbor po wykluczeniu Kacpra Manii w biegu dodatkowym, co spotkało się z ogromnym larum - Można poruszyć wiele takich wątków. Mówili o ograniczeniu prędkości, może zaraz postawią znaki ostrzegawcze, fotoradary na torze, skoro wyprzedzanie już zabronione? Absurdy całkowite. Ukarano tego chłopca za ambicję. To jest nie do pomyślenia - grzmi były menedżer.

Kacper Mania został skrzywdzony. Jednogłośny werdykt weteranów żużla

Bieg dodatkowy przysporzył sporo emocji. Kacper Mania przegrał start, ale był niezwykle szybki i jechał bardzo odważnie, podobnie jak Bartosz Bańbor. Młodzieżowcy jechali na żyletki, widać było, że zależy im na medalu. W momencie, kiedy Mania wyprzedzał na prostej Bańbora doszło do upadku, tylne koło zawodnika odbiło się od bandy, kilkadziesiąt metrów później przewrócił się również wychowanek leszczyńskiej Unii. Sędzia wykluczył właśnie 16-latka, co zadziwiło polskich kibiców.

- Byłem w czwartek na spotkaniu z weteranami polskiego żużla w Lublińcu koło Częstochowy, zorganizował to PZM. Fajnie było się spotkać. Co ciekawe, była dyskusja nt. tego incydentu. Niemal wszyscy jednogłośnie powiedzieli, że Kacper Mania został skrzywdzony, odjęło nam mowę, że do tego doszło. Widzieliśmy tę sytuację z każdej strony. Tam nie było jego winy, nie wiem czym sędzia się sugerował. Nie będę wymyślał, żeby się na mnie nie obraził. Może dlatego, że jest zbyt młody - ujawnia nam nestor polskiego żużla.

Wszyscy widzieli to inaczej, poza sędzią. Krzystyniakowi jest bardzo żal Manii

Po decyzji sędziego widać było olbrzymią rozpacz Kacpra Manii w parku maszyn. Młodzieżowiec usiadł na krzesełku i zakrył swoją twarz rękoma. Widać było, że bardzo to przeżywa. 16-latek chciał zdobyć medal, a decyzja sędziowska pozbawiła go podium, choć przez całe zawody prezentował się fantastycznie.

- Podcinają mu skrzydła. Nie wiem, czy tu jest jakaś selekcja, kto ma wypłynąć na szeroką wodę, a kto nie. Karzą młodych chłopców za ambicję. Ci chłopcy to przeżywają. Jako trener widziałem podobne sytuacje, oni mieli łzy w oczach i płakali. Jest mi bardzo żal Kacpra Manii. Jestem ogromnym fanem tych młodych chłopców. Życzę im, by się rozwijali. Poziom leci jak łeb na szyję, a takimi decyzjami tylko hamują rozwój. Widzę, że wszyscy mamy podobne zdanie, tylko nie sędzia - kończy Jan Krzystyniak.

Radość Kacpra Manii Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kacper Mania, Maksymilian Pawełczak, Emil Maroszek, złote dzieci polskiego żużla. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Diament Fogo Unii Leszno, Kacper Mania na motocyklu Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński