16-latek pojechał bez opieki, połamał się i teraz leży w szpitalu

Na ostatni w tym roku towarzyski turniej juniorski w Rybniku przyjechało dwóch nastolatków z Rzeszowa. 16-letni Nikodem Chorzępa przyjechał z tatą. Razem z nimi byli 19-letni Konrad Mikłoś, który miał do pomocy 16-latka Piotr Nowaka. Cały wyjazd tak skonstruowanej ekipy pewnie przeszedłby bez echa, gdyby nie kraksa na torze, po której Chorzępa wylądował w szpitalu ze złamanym żebrem i urazem palca.

Kto nie zna szczegółów, ten wini Stal za brak profesjonalizmu

Od jednej z osób, która była na tamtych zawodach w parku maszyn słyszymy, że to chyba nie jest poważne, że dwóch nastolatków przyjeżdża na zawody bez profesjonalnej opieki klubu. Pan Chorzępa, tata kontuzjowanego zawodnika, o żużlu, o przygotowaniu sprzętu nie ma prawie żadnego pojęcia. Ten wyjazd, ze szkoleniowego punktu widzenia, nie miał żadnego sensu.

Chorzępa pojechał do Rybnika, bo musiał wyrobić odpowiednią liczbę startów, żeby otrzymać licencję. Stal zgodę na ten wyjazd dała.

Menadżer klubu Paweł Piskorz mówi nam jednak, że przy pierwszym podejściu nie było zgody, ale tata Nikodema nalegał, bardzo mu zależało, więc Stal się ugięła. Teraz poniekąd może tego żałować, bo postronnym osobom widok dwóch dzieciaków z tatą i trzecim dzieckiem do pomocy wydał się co najmniej dziwny, a zważywszy na wypadek Chorzępy mocno kontrowersyjny.

Stal za pierwszym podejściem nie wydała zgody

- Mówiliśmy tacie Nikodema, że jeśli straci licencję, to nie będzie problemu, bo odnowi ją wiosną. Tłumaczyliśmy, że my nie możemy jako klub nikogo wysłać na zawody do Rybnika, bo jest po sezonie i dopiero kompletujemy sztab. W końcu jednak ulegliśmy pod naciskiem taty - tłumaczy nam Piskorz.