16-latek odchodzi z najbogatszego klubu w Polsce. Transfer kwestią godzin

Betard Sparta to najbogatszy żużlowy klub w Polsce. Do szkolenia szczęścia jednak nie ma. Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że ten stan rzeczy zmieni 16-letni Eryk Farański. Greg Hancock, gdy pracował w Sparcie jako trener, kiedy zobaczył Farańskiego, to poprosił klub o pełne finansowe wsparcie. Z naszych informacji wynika, że Sparta wpompowała w chłopaka 350 tysięcy złotych.