- To było moje oczko w głowie. Niektórzy mieli nawet do mnie pretensje o to, że tak go traktowałem. Teraz nie odbiera ode mnie telefonu, bo doradcy namieszali mu w głowie - mówi nam Sławomir Knop, prezes Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz.

Milion złotych? Prezes zapewnia, że to nie jest prawdziwa cena

- Ja chętnie Majewskiego sprzedam lub wypożyczę. I nie za milion złotych, bo ta kwota padła, kiedy dowiedziałem się, że Falubaz chce go wyciągnąć za darmo. Powiedziałem to w złości. Zasadniczo bazuję na ofertach z klubów. Jeden z nich płaci 300 tysięcy za roczne wypożyczenie - zdradza nam Knop.

Trudno jednak powiedzieć, jak ta sprawa się zakończy, go Majewski nie chce jeździć w klubach, z którymi dogaduje się prezes Knop. On chce iść do Enea Falubazu Zielona Góra. W piśmie do PZM wskazuje nawet, że kwota, jaką powinien zapłacić nowy klub w ramach ekwiwalentu za wyszkolenie, to nie więcej jak 240 tysięcy złotych.

- Te dwieście czterdzieści tysięcy, to tyle, co chce zapłacić za definitywny transfer Falubaz. Dlaczego ja mam jednak działać na szkodę Kolejarza, skoro ktoś inny daje trzysta tysięcy za wypożyczenie - pyta Knop.

Mamy pat. Zawodnik chce postawić na swoim

Mamy zatem pat, a pismo pokazuje, że Majewski i jego otoczenie nie chcą rozmawiać z prezesem Kolejarza. Chcą postawić na swoim, stąd wniosek złożony w PZM, który teraz będzie musiał zbadać jego zasadność.

Majewski wykazuje, że od 19 lipca Kolejarz nie zapewniał mu silników i serwisu sprzętu klubowego. Zawodnik miał startować na wypożyczonym sprzęcie, za co zapłacił 12 tysięcy. Zawodnik dodaje, że dodatkowo musiał ponosić koszty mechanika, bo tu też nie było pomocy z klubu.

Jeśli chodzi o zaległości, to Majewski pisze, że faktury, jakie wystawił za mecze ligowe rozgrywane w dniu 10 maja i 10 czerwca zostały rozliczone 19 lipca. Natomiast faktury wystawione 10 czerwca, 10 lipca oraz 10 sierpnia nie zostały rozliczone do momentu przesłania pisma do PZM, co nastąpiło 9 października. Zresztą w tymże piśmie są ujęte faktury z terminem płatności 10 października.

Junior wylicza zaległości, a prezes zapewnia, że zapłacił

W sumie junior pisze o zaległościach na poziomie 22 tysięcy złotych i zaznacza, że 31 sierpnia wysłał mailem wezwanie do zapłaty. Prezes Knop dowodzi, że co prawda po czasie, ale jednak się rozliczył.

Teraz wszystko zależy od tego, jak potraktuje to PZM. Bo zaległości przekraczające 60 dni i rażące naruszenia zobowiązań przez klub mogą być podstawą do rozwiązania umowy Majewskiego z Kolejarzem. Jego kontrakt z Kolejarzem jest ważny jeszcze przez 2 lata.

Dużo znaków zapytania w sprawie

Nie wiemy, czy wysłanie maila z wezwaniem jest skutecznym sposobem? A nawet jeśli, to wezwanie zostało wysłane 31 sierpnia, więc jakby nie liczyć, to termin 60 dni jeszcze nie został przekroczony. Jeśli jednak w PZM popatrzą, że faktury zostały wystawione 10.6, 10.7 i 10.8, to już to może wyglądać niekorzystnie dla klubu.

Gdyby Majewskiemu udało się zerwać kontrakt, to Kolejarz zachowałby prawo do ekwiwalentu za wyszkolenie. Pod warunkiem że się rozliczy z zawodnikami i otrzyma licencję na kolejny sezon. Prezes Knop zapowiada, że wszystkie płatności ureguluje i złoży licencyjne papiery.

Prezes Sławomir Knop z prawej / Mariusz Matkowski

Franciszek Majewski / Paweł Wilczyński