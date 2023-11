150 kraks. Cała Polska modliła się o jego zdrowie

Żużlowy kupują polisy nawet i za 70 tysięcy

Towarzystwa wiedzą o nich wszystko

Wyjaśnia, dlaczego polisa w żużlu jest taka ważna

- Ja miałem złamaną kość ręki, ale bez przemieszczenia. W takiej sytuacji służba zdrowia wkłada rękę do gipsu i trzeba czekać, aż wszystko się zrośnie. To by mnie jednak wyłączyło z jazdy na minimum miesiąc, dlatego wziąłem polisę i poszedłem do prywatnej kliniki, gdzie zrobiono wszystko tak, żeby maksymalnie skrócić czas leczenia. Wróciłem szybciej, mogłem zarabiać, a fakturę dostał mój ubezpieczyciel - opowiada nasz rozmówca.

Przed COVID-em to był raj

Po tych wszystkich wyjaśnieniach wróćmy do Miedzińskiego, którego zachowanie towarzystw ubezpieczeniowych może zmusić do podjęcia pewnie trudnej dla niego decyzji. Kartotekę ma taką, jaką ma, a przepłacanie za polisę w jego przypadku nie ma najmniejszego sensu. Gdyby kupił takie za ponad 100 tysięcy (o ile ktoś mu je będzie chciał sprzedać), to mógłby na to nie zarobić. Jak doliczy wydatki stałe (inwestycje w sprzęt, zatrudnienie nawet jednego mechanika), to nagle po stronie kosztów będzie miał pół miliona. W tym roku zdobył 8 punktów. Unia zapłaciła mu za to około 50 tysięcy. Oczywiście może jechać bez polisy. To jednak gigantyczne ryzyko. Tomasz Gollob w 2013 nie miał dobrej polisy i po wypadku w GP Skandynawii i pobycie w szwedzkiej klinice dostał rachunek na kilkadziesiąt tysięcy euro. Jak go zobaczył, to złapał się za głowę, a przecież na biednego nie trafiło.