15-letnia perełka nie chce do ekstraligi. Znamy powód

Podczas kwietniowych rund DMPJ kibice zastanawiali się, kim jest zawodnik który w jednym z pierwszych oficjalnych startów w życiu pokonał Mateusza Cierniaka. Bo właśnie tak swoją przygodę rozpoczął Bartosz Bańbor ze Stali Rzeszów. Wszystkim na stadionie opadły szczęki. Rzadko zdarzają się tak piorunujące debiuty. A jeśli zwrócimy uwagę na to, że za moment Cierniak będzie mistrzem świata juniorów, to sukces Bańbora jest ogromny. Co oczywiste, od razu znalazł się pod lupą.