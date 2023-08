13-letni wicemistrz świata: Moim hobby... jest wędkarstwo. Szkoła? Nie ma lekko

Sebastian Zwiewka, Interia: We wrześniu będziesz świętował dopiero swoje 14. urodziny, a już zostałeś wicemistrzem świata do lat 16. To wielki sukces i spełnienie marzeń, czy po świetnym występie w półfinale odczuwasz lekki niedosyt?



Maksymilian Pawełczak, wicemistrz świata do lat 16: Oczywiście, że po fakcie czuję lekki niedosyt, jednak od samego początku chciałem przejść półfinały, a w finale po prostu dobrze się zaprezentować. Nie skupiałem się na końcowej pozycji. Takie były moje cele. Staram się unikać dodatkowej presji i traktować każde zawody jak trening czy zabawę. Tata zawsze mówi, że zawody są jak trzy treningi i też tak do tego podchodzę.



Stresowałeś się przed tymi zawodami?



- Czułem presję z uwagi na to, że reprezentowałem Polskę. Starałem się jednak zamienić to w pewnego rodzaju motywację. Tory w Szwecji są zupełnie inne niż w Polsce. W trzech pierwszych wyścigach szukałem odpowiednich przełożeń. Przed powtórką trzeciego biegu z całym zespołem postanowiliśmy zaryzykować i zastosowaliśmy duże zmiany w konfiguracji sprzętu, co bardzo się opłaciło.



Wicemistrzostwo świata już jest. Następny cel?



- Bardzo chciałbym wziął udział w mistrzostwach Europy w Rydze i godnie reprezentować Biało-Czerwone barwy.



Jesteś już rozpoznawalny na mieście, czy ludzie poznają Cię tylko na stadionie Polonii?



- Dzięki żużlowi mam w Bydgoszczy bardzo duże grono znajomych, także wśród kibiców. Nie uważam jednak, że jest to rozpoznawalność na mieście.



Maksymilian Pawełczak wybrał żużel. Dlaczego?

Dlaczego postanowiłeś zostać żużlowcem? Nie chciałeś spróbować sił w innej dyscyplinie sportu?



- Wcześniej trenowałem również piłkę nożną. Z uwagi na brak czasu i częste wyjazdy skupiłem się tylko na sportach motorowych. W żużlu najbardziej podoba mi się prędkość, adrenalina, a także to, że z każdym przejechanym okrążeniem czuję się lepszym zawodnikiem. Ten sport strasznie uzależnia!



Jak trafiłeś do żużla? Opowiedz trochę o swoich początkach.



- Wszystko zaczęło się jak miałem 6 lat. Na pikniku pitbike'owym miałem możliwość zrobienia kilku kółek na torze crossowym. Później chciałem jeździć już coraz więcej. Tata zabrał mnie do szkółki mini żużla, którą prowadził trener Jacek Woźniak i tak ruszyliśmy równolegle z żużlem i pitbike'ami. Pamiętam, że największą karą dla mnie były odwołane treningi lub zła pogoda. Wkręciłem się od samego początku.



Komu najwięcej zawdzięczasz?



- Oczywiście, że na pierwszym miejscu wymienię rodziców, którzy poświęcili się dla mojej pasji. Żużel to pasja. Jestem również bardzo wdzięczny trenerowi Jackowi Woźniakowi, jak i całej PitBike’owej rodzinie.



Mówisz o pasji, ale żużel to też spore wydatki.



- Nie byłoby mnie w żużlu, gdyby nie pomoc moich sponsorów. Za te sprawy odpowiedzialni są rodzice. Mogę im z tego miejsca jedynie bardzo podziękować, bo wiem, że przez moją zajawkę musimy zrezygnować z wielu rzeczy, np. z wakacji.



Wicemistrz świata do lat 16 mówi o idolach i marzeniach

Na kim się wzorujesz i dlaczego?



- Moimi idolami są: Bartek Zmarzlik, Dan Bewley i oczywiście Wiktor Przyjemski. Bartek jest najlepszym żużlowcem na świecie, z Danem udało mi się porozmawiać podczas Grand Prix w Malilli, zaraził mnie pozytywną energią, a Wiktor to mój lokalny wzór do naśladowania. Podpatruję go przy każdej możliwej okazji.



Właśnie chciałem zapytać o Wiktora. On jest od Ciebie starszy tylko o cztery lata. Jak obserwujesz jego jazdę z bliska i widzisz jego rozwój, to czujesz, że w sporcie można osiągnąć naprawdę wiele?



- Zdecydowanie tak! Wiktor jest dla mnie wzorem do naśladowania i fajnie byłoby kiedyś jeździć razem z nim dla bydgoskiej Polonii.



Jakie cechy powinien mieć świetny zawodnik?



- Przede wszystkim musi być wytrwały i zdeterminowany. Można mieć trudny sezon, kontuzje czy problemy sprzętowe. Wtedy jednak trzeba zacisnąć zęby i walczyć do

końca. Bez tych cech daleko nie zajedziesz.



Marzenie związane z żużlem?



- Trzeba mierzyć wysoko, dlatego ja marzę o tym, żeby kiedyś zostać mistrzem świata.

Pawełczak o szkole

Nie samym żużlem żyje niespełna 14-latek. Masz jakieś hobby, jak spędzasz wolny czas?



- Moim hobby jest wędkarstwo. Każdą wolną chwilę staram się spędzać z wędką. Pozwala mi to się odstresować i wyciszyć.



Trudno pogodzić sport żużlowy z nauką? Jak idzie ci w szkole, jakie przedmioty najbardziej lubisz?



- Nie jest lekko. Staram się nie odstawać w szkole i znaleźć czas na zajęcia pozalekcyjne. Często jednak uczę się zdalnie z bratem, np. wracając z zawodów. Mogę się

pochwalić wynikiem z testów z języka angielskiego na poziomie 95 proc. To właśnie angielski - i może jeszcze informatyka - są moimi ulubionymi przedmiotami.



Twoi rówieśnicy mają więcej czasu na przyjemności od Ciebie. Ty za to masz dużo obowiązków. Nie zazdrościsz im takiego beztroskiego życia?



- Ale moje obowiązki są dla mnie przyjemnością. Codziennie uczę się żużla, zdobywam wiedzę także o samym sprzęcie. Nie ma czasu na nudę, a na beztroskę mogę sobie pozwolić po sezonie.



Olivier Buszkiewicz i Maksymilian Pawełczak. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wiktor Przyjemski / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski