12 lat minęło jak jeden dzień. Mistrz pożegna się z kibicami

Niektórzy kibice Moje Bermudy Stali nie wierzą w to do dziś, ale w najbliższą niedzielę Bartosz Zmarzlik po raz ostatni wystąpi w meczu ligowym w żółto-niebieskim kevlarze przed transferem dekady w polskim żużlu. Dwukrotnego mistrza świata czeka ciężka przeprawa, bo nie dość że będzie to finał PGE Ekstraligi, to na dodatek przyjdzie mu się zmierzyć z Motorem Lublin, czyli z klubem do którego prawdopodobnie dołączy w przyszłym roku.