12-krotny mistrz Polski zostanie zmuszony do przeprowadzki. To efekt kontroli

Znamy wyniki kontroli na stadionie INNPRO ROW-u Rybnik. Okazuje się, że klub ma duże problemy z infrastrukturą. Oświetlenie ma za mało luxów, odwodnienie jest nie takie, jak trzeba, a i park maszyn nie spełnia ekstraligowych norm.

Jak wygrają ligę, to zaczną się problemy

W klubie usłyszeli, że teraz wystarczy drobny retusz, ale jeśli ROW na poważnie myśli o awansie do PGE Ekstraligi w sezonie 2024, to czas najwyższy zaplanować poważne prace i brać się do roboty. Obiekt w tym stanie nie zostanie dopuszczony. Jeśli rybnicki zespół wygra ligę, to być może będzie musiał się przeprowadzić na inny stadion i tam podejmować ekstraligowe drużyny.

Próbowaliśmy uzyskać komentarz działaczy ROW-u, ale nikt nie chciał się w tej sprawie wypowiadać. W istocie kwestia jest bardzo delikatna, bo żadnego klubu w Polsce nie stać na to, by samodzielnie przeprowadzić modernizację. Zdarzało się w ostatnich latach, że kluby inwestowały i robiły na własną rękę odwodnienie, czy też kupowały plandekę do przykrycia toru, ale koszty tej inwestycji nie przekraczały miliona złotych. To, co wymaga poprawy na stadionie ROW-u, który jest obiektem miejskim, to dużo poważniejsza sprawa.

Na tym stadionie od 20 lat nie było inwestycji

Na stadionie ROW-u od 20 lat nie przeprowadzono żadnej poważniejszej inwestycji. Prawda jest taka, że jak się pobieżnie spojrzy na obiekt, to wygląda on w miarę dobrze. Nie jest to jednak obiekt na miarę XXI wieku.

Kilka lat temu miasto interesowało się tematem budowy lóż na stadionie. Prezes ROW-u Krzysztof Mrozek pojechał nawet do Gorzowa, bo akurat tam takie loże są i Stal nieźle na tym zarabia. Początkowo przychody Stali z lóż wynosiły ponad milion złotych, ale po dobudowaniu drugiej kondygnacji zdecydowanie się zwiększyły.

W przypadku ROW-u zainteresowanie lożami zakończyło się na tamtym wyjeździe. A teraz okazuje się, że klub, zamiast myśleć o przyszłości, musi pomyśleć o wewnętrznych potrzebach, bo w innym razie walka o awans może się zamienić w koszmar. A może miasto powinno zaplanować dwa w jednym. Zrobić modernizację i zbudować loże, które będą dla klubu takim oknem na świat i szansą na ściągnięcie duże biznesu na stadion.

Stadion ROW-u Rybnik /

Kibice ROW-u Rybnik /