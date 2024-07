12-krotny mistrz Polski stawia wszystko na jedną kartę. Będą hitowe transfery

Po pięciu zwycięstwach z rzędu zaczęły się schody

12-krotny mistrz, jeden z najbardziej legendarnych klubów żużlowych w Polsce, przystępował do rozgrywek z planem walki o awans. Zbudowano skład za kilka milionów, ściągnięto pierwszoligowe gwiazdy. Wszystko działało bez zarzutu do meczu 6. kolejki w Bydgoszczy. Wtedy Polonia rozbiła kroczący od zwycięstwa do zwycięstwa ROW 61:29. To było pierwsze ostrzeżenie. Teraz ROW ma na liczniku już pięć porażek (m. in 28:62 w Ostrowie), a jeśli końcówka rundy zasadniczej będzie słaba, to ROW nie utrzyma miejsca na podium w tabeli.