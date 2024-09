12-krotny mistrz Polski rusza na zakupy. 17 milionów w portfelu

Budżet wzrośnie o 7 milionów, będzie kasa na zakupy

Triumfuje prezes ROW-u Krzysztof Mrozek, który po laniu w rundzie zasadniczej w Bydgoszczy mówił, że to tylko gra wstępna, że prawdziwa zabawa zacznie się w play-off. W decydującej fazie ROW okazał się od Polonii lepszy, choć jechał bez Grzegorza Walaska i Noricka Bloedorna (ich finałowe występy, to była katastrofa). Lukę świetnie wypełnili jednak juniorzy, a Paweł Trześniewski, korzystając ze wsparcia Adriana Gomólskiego w parku maszyn, pokazał, że ma pomysł na jazdę i nie brak mu odwagi.

Ekspert mówi: brać Buczkowskiego i Czugunowa

W Rybniku słychać nadzieję, gdy idzie o dalsze losy Brady’ego Kurtza. Mniej więcej miesiąc temu miał on związać się kontraktem na 2025 z Betard Spartą Wrocław. Różne są jednak głosy w tej sprawie. Z jednego źródła słyszymy, że Kurtz podpisał papier i nie można go wyciągnąć. Sam zawodnik miał stwierdzić w Rybniku, że niczego nie podpisywał.

Doyle opcją awaryjną dla INNPRO ROW-u

Z tej ekipy, która jest ma zostać Tungate (kusi go też Texom Stal Rzeszów). Wcześniej mówiło się też o Jakubie Jamrogu, który w finale pojechał solidnie, ale z drugiej strony przegrał biegi nominowane zarówno w Rybniku, jak i w Bydgoszczy. Jamróg ma ambicje, chce wrócić do Ekstraligi, ale jedna z osób doradza Mrozkowi, żeby nie brał go do Ekstraligi, że Buczkowski i Czugunow będą lepszymi polskimi opcjami.