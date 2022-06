12-krotny mistrz Polski o krok od spadku do 2. Ligi!

ROW Rybnik ostatni w eWinner 1. Lidze

Rybniczanie po ostatniej porażce w Gnieźnie spadli na ostatnie miejsce w tabeli eWinner 1. Ligi. Dziś mieli szansę zrehabilitować się za czwartkową porażkę i opuścić strefę spadkową. 12-krotni mistrzowie Polski podjęli na własnym torze Abramczyk Polonię Bydgoszcz. Niestety dla kibiców drużyny ze Śląska, bydgoszczanie wywiązali się z roli faworyta i w miarę pewnie pokonali gospodarzy 49:41.

Wydaje się, że podopieczni trenera Jacka Woźniaka mieli ten mecz pod kontrolą. Po tym, jak objęli prowadzenie po wyścigu drugim, nie oddali go już nawet na chwilę. Trzeba jednak oddać miejscowym, że przez cały mecz nie dali odjechać gościom na więcej, niż sześć punktów. Dopiero w wyścigu piętnastym para Bjerre-Zagar zwiększyła przewagę gości do ośmiu punktów.

Słaba postawa Pieszczka i Lyagera przyczyną porażki?

Analizując wyniki rybnickiego ROW-u dość łatwo wskazać, którzy zawodnicy zdobyli najmniej punktów. Zaledwie trzy "oczka" zapisał na swoim koncie Krystian Pieszczek. To tym większy zawód, że rybniczanie argumentowali transfer wychowanka gdańskiego Wybrzeża właśnie świetną dyspozycją na torze przy ulicy Gliwickiej.

Trener Antoni Skupień mógł spodziewać się więcej po Andreasie Lyagerze. Szósty (jak do tej pory) zawodnik eWinner 1. Ligi zdobył dziś zaledwie pięć punktów. Można go bronić tym, że zdobył przy okazji cztery bonusy. Fakt - tak było. Duńczyk to jednak lider rybnickiego ROW-u, a od "armat" oczekuje się nie zdobywania bonusów, a zdobywania punktów i wygrywania biegów.

W obliczu zwycięstwa Zdunek Wybrzeża Gdańsk ze Stelmet Falubazem Zielona Góra, rybniczanie są w trudniejszej sytuacji w tabeli. Wydawało się, że to podopieczni menadżera Eryka Jóźwiaka będą głównymi kandydatami do spadku razem z Aforti Startem Gniezno, a po dzisiejszych meczach wydaje się, że miejsce gdańszczan zajmą w tej walce ostatni w tym momencie w tabeli rybniczanie.

ROW Rybnik 41

Abramczyk Polonia Bydgoszcz 49

ROW Rybnik:

9. Andreas Lyager - 5+4 (1*,2*,0,1*,1*)

10. Nicolai Klindt - 13 (3,3,3,2,2,u)

11. Patryk Wojdyło - 9 (2,3,0,3,1)

12. Krystian Pieszczek - 3+1 (0,2*,1,-)

13. Grzegorz Zengota - 8+1 (2,1,2,1*,2)

14. Kacper Tkocz - 3+1 (1,-,1*,1)

15. Paweł Trześniewski - 0 (w,-,-)

16. Lech Chlebowski - 0 (0,0)

Abramczyk Polonia Bydgoszcz:

1. Kenneth Bjerre 13+1 (3,3,1*,3,3)

2. Daniel Jeleniewski 5+1 (1,2*,2,w,0)

3. Matej Zagar 9+1 (0,1,3,3,2*)

4. Oleg Michaiłow 2 (2,d,0,-)

5. Adrian Miedziński 9+1 (3,1,2*,0,3)

6. Wiktor Przyjemski 7+1 (3,1*,3,0)

7. Przemysław Konieczny 4+1 (2*,0,2)

8. Bartosz Głogowski NS

Wybrzeże Gdańsk już się utrzymało?

Do niemałej sensacji doszło w Gdańsku. Miejscowe Zdunek Wybrzeże pokonało na własnym torze jednego z przedsezonowych faworytów do awansu, Stelmet Falubaz Zielona Góra. Zwycięstwo jest tym cenniejsze, że gdańszczanom udało się również wywalczyć punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu (w Zielonej Górze Falubaz wygrał 47:43).

Żużlowcy Wybrzeża objęli prowadzenie w meczu po zwycięstwie 4:2 w wyścigu drugim. Później zielonogórzanie zdołali odrobić straty i nawet zbudować sobie dwupunktową zaliczkę, jednak prowadzili tylko przez jeden bieg. Od gonitwy dziewiątej miejscowi przejęli inicjatywę w meczu i zdołali zwyciężyć za trzy punkty.

Trzy lokomotywy Wybrzeża - Gała, Jensen, Lahti

Zwycięstwo gdańskiej drużyny było możliwe dzięki znakomitej postawie trójki liderów. Adrian Gała zapisał przy swoim nazwisku 12 punktów. Taki sam wynik wykręcił Timo Lahti. Bohaterem Wybrzeża został jednak Rasmus Jensen, który dorzucił do dorobku drużyny aż 17 punktów. Jego zdobycz stanowiła aż 34% punktów całej drużyny. Dzięki takim liderom udało się wygrać nawet bez Wiktora Trofimowa i Jakuba Jamroga, którzy leczą urazy odniesione w ostatnim meczu przeciwko Trans MF Landshut Devils.

Więcej informacji wkrótce.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk 50

Stelmet Falubaz Zielona Góra 40

Zdunek Wybrzeże Gdańsk:

9. Adrian Gała 12+2 (1*,w,3,3,3,2*)

10. Jakub Jamróg ZZ

11. Rasmus Jensen 17 (2,3,3,3,3,3)

12. Piotr Gryszpiński 3 (1,0,1,1,0,-)

13. Timo Lahti 12+1 (3,1,3,1,2*,2)

14. Karol Żupiński 2 (1,1,0,0)

15. Kamil Marciniec 4 (3,0,1)

16. Marcel Krzykowski NS

Stelmet Falubaz Zielona Góra:

1. Jan Kvech 9 (3,3,0,2,1)

2. Max Fricke 9+1 (0,2*,2,2,3,0)

3. Rohan Tungate 1+1 (0,1*,-,0,-)

4. Piotr Protasiewicz 6+2 (2,2,1*,1*)

5. Krzysztof Buczkowski 8 (2,3,2,1,t,-)

6. Nile Tufft 0 (w,w,-)

7. Dawid Rempała 5+1 (2,2*,0,1)

8. Mateusz Tonder 2 (2)