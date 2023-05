12-krotny mistrz Polski na dnie. Ma dla nich dobrą radę

Błędy taktyczne ROW-u. Frajerska strata punktów

Były menadżer wskazuje na błędy taktyczne w ostatnim wyjazdowym meczu z ebebe PSŻ Poznań (44:46), gdzie ROW miał wygraną na wyciągnięcie ręki, ale ostatnie dwa biegi przegrał podwójnie. - To była frajerska strata punktów - zauważa Dankiewicz, dodając, że ROW nie powinien był dopuścić do tego, żeby PSŻ mógł zrobić podwójną rezerwę taktyczną w nominowanych. Po 12. biegu ROW prowadził różnicą 4 punktów, ale po 13. zwiększył ją do sześciu. W takim przypadku regulamin zezwala przegrywającemu na podwójną rezerwę. I menadżer PSŻ puścił do boju parę Aleksander Łoktajew, Jonas Seifert-Salk i oni rozbili gości.