10 milionów długu oraz niezrealizowany cel. To może być koniec i upadek wielkiego klubu

Nie zrealizują planu naprawczego?

Plan naprawczy miał być złotym środkiem, który uratuje finanse, a klub wyjdzie opresji. Szósty punkt mówił o działaniach rozwojowych i zwiększeniu przychodów z biletów. W wymienionych imprezach znajdowały się przedsezonowe Derby Lubuskie oraz Memoriał Edwarda Jancarza. Klub pojedzie sparingi, ale nie ze Stelmetem Falubazem. Zespół z Gorzowa Wielkopolskiego ma pojechać z drużynami z - Bydgoszczy, Ostrowa Wielkopolskiego i Wrocławia. Dodatkowo, nic nie słychać o Memoriale Edwarda Jancarza. W tym momencie nic nie wskazuje, aby miało to się zmienić. Te dwie imprezy miały przynieść około milion złotych do klubowej kasy. Bez tych środków sytuacja Stali nie będzie kolorowa.

Spadek i upadek?

Drużyna Stali Gorzów jest jedną z ekip, znajdujących się w gronie głównych kandydatów do spadku. Okrojony skład może nie wybaczać błędów. Zabraknie także trenera Stanisława Chomskiego, z którym Żółto-Niebiescy pożegnali się pod koniec ubiegłego sezonu. Trener Chomski doskonale zna realia gorzowskiego toru i przygotowywał go pod swoich zawodników. Brak legendarnego szkoleniowca nie jest z pewnością dobrą wiadomością.



Ponadto, okrojony skład nie wróży nic dobrego. W drużynie Stali znajdują się tacy zawodnicy jak Anders Thomsen oraz Oskar Fajfer, którzy na torze słyną z widowiskowej jazdy. To jednak przynosi czasami upadki, które nie kończą się najlepiej. Duńczyk w ostatnich latach złapał kilka poważnych kontuzji, przez co Stal musiała w niektórych spotkaniach jechać bez swojego lidera. Spadek może jednak oznaczać dla klubu najgorszy scenariusz, czyli upadek.