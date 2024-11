10 kilometrów od domu. Wielka niespodzianka w Los Angeles, Polacy nie mogli w to uwierzyć

Żużel. Co za spotkanie w Los Angeles. Polski biznesmen spotkał 22-letniego dwukrotnego mistrza świata

W sieci pojawiło się zdjęcie zamieszczone przez Drymajło, a oprócz biznesmena znaleźli się: Piskorz, Cierniak oraz Bartosz Jaworski (obaj jeżdżą dla Drużynowego Mistrza Polski Orlen Oil Motoru Lublin, choć Jaworski dopiero jest na początku swojej kariery). To nie było "ustawione" przed wylotem spotkanie, tylko wyszło całkowicie spontanicznie już na miejscu, w Los Angeles.



Cierniak i Drymajło są zapalonymi pasjonatami i kolekcjonerami butów. Gwiazdor Motoru skorzystał z faktu, że prezes Stali doskonale zna Los Angeles. W 2018 roku tam mieszkał (do Polski przylatywał tylko załatwiać najważniejsze sprawy firmowe), a ogólnie od dekady co najmniej trzy miesiące w roku spędza za oceanem. Ameryka to jego taki drugi dom.



Drymajło pokazał Cierniakowi kultowy sklep z butami w Los Angeles. Żaden z kolekcjonerów jednak nic nie kupił, bo na stanie nie było niczego, co pasowałoby im do kolekcji. Do spotkania Panów doszło tak, jak do wielu spotkań w XXI. Cierniak i Piskorz zauważyli na Instagramie, że aktualnie znajdują się razem w tym pięknym amerykańskim mieście. Po prostu umówili na przyjacielskie pogawędki i posiłek.