1. liga żużlowa. Mecz Polonia - Lokomotiv przełożony

Ze względu na niekorzystne prognozy pogody niedzielny mecz 1. ligi żużlowej Abramczyk Polonii Bydgoszcz z Lokomotivem Daugavpils został przełożony. Nowy termin spotkania to czwartek, 3 września.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Tomasz Lorek dla Interii: To jest sezon na przetrwanie. Wideo TV Interia

Spotkanie pomiędzy zespołami z Bydgoszczy i łotewskiego Daugavpils jest szczególnie ważne dla żużlowców Abramczyk Polonii. Pierwszy mecz obu ekip zakończył się zdecydowaną wygraną Lokomotivu 60:30. Trudno liczyć na zdobycie przez Polonię punktu bonusowego w dwumeczu, ale wygrana z Łotyszami pozwoli bydgoszczanom pozostać w walce o utrzymanie w 1. lidze.

Reklama

Niekorzystne prognozy spowodowały, że spotkanie w grodzie nad Brdą nie dojdzie do skutku w pierwotnym terminie (niedziela, 30 sierpnia). Nowy to czwartek, 3 września. Start do pierwszego biegu zaplanowano na godz. 18.00.