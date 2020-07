1. liga żużlowa. Celem Zdunek Wybrzeża awans do play off

Podstawowym celem żużlowców Zdunek Wybrzeża jest wywalczenie awansu do play off. W inauguracyjnym meczu pierwszej ligi w sobotę o 16.30 gdańszczanie podejmą Unię Tarnów, z którą w poprzednim sezonie przegrali oba spotkania.

Miniony sezon nie był udany dla żużlowców Zdunek Wybrzeża, którzy w stawce siedmiu zespołów uplasowali się w pierwszej lidze na piątej pozycji. Obecne rozgrywki mają być bardziej udane, a celem zespołu jest wywalczenie awansu do play off.

"Zawodnicy przede wszystkim chcą już znaleźć się na torze i walczyć o punkty. Wierzymy, że w tym sezonie zespół da nam bardzo dużo radości" - powiedział prezes klubu Tadeusz Zdunek.



W ekipie zostali Kacper Gomólski i Krystian Pieszczek, młodzieżowiec Karol Żupiński oraz obcokrajowcy, Duńczyk Mikkel Bech i Szwed Jacob Thorssell.



Pozyskano rodaków Becha, Petera Kildemanda, który poprzedniego sezonu w barwach Stali Gorzów Wielkopolski nie może zaliczyć do udanych oraz występujący ostatnio w Polonii Piła Rasmusa Jensena. Do drużyny trenera Mirosława Berlińskiego dołączył także 18-letni Rosjanin Aleksandr Kajbuszew i Robert Chmiel z ROW Rybnik.



Z kolei wśród młodzieżowców 60-letni szkoleniowiec, poza Żupińskim, ma do dyspozycji wypożyczonego ze Stali Gorzów Alana Szczotkę, Piotra Gryszpińskiego oraz Amadeusza Szulista, który niedawno uzyskał licencję.



"Jesteśmy zespołem i musimy się wspierać. Jeśli każdy będzie punktował na równym oraz wysokim poziomie, jesteśmy w stanie wygrać każde spotkanie i z każdym rywalem" - zapewnił Pieszczek, który ze średnią 2,031 pkt. na bieg był w minionych rozgrywkach drugim, po Thorssellu (2,054 pkt.), żużlowcem Wybrzeża.



Na inaugurację gdańszczanie podejmą Unię Tarnów, z którą w poprzednim sezonie przegrali oba spotkania - 41:49 na wyjeździe oraz 40:50 na własnym torze.



W sobotnim meczu trener Berliński zrezygnował z usług kapitana Becha, a z obcokrajowców pojadą Thorssell, Kildemand i Jensen. Zgodnie z przewidywaniami parę krajowych seniorów stworzą Gomólski i Pieszczek.



Skład gości otwiera Szwed Kim Nilsson, który w poprzednim sezonie występował w barwach Wybrzeża. Żużlowcem gdańskiego klubu był wcześniej także Artur Mroczka.