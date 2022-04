Najlepiej wystartowali zawodnicy ze skrajnych pól startowych. Kołodziej szybko przedostał się jednak przed Lindgrena i Pawlickiego. Leszczynianie jechali na 5:1, jednak na wejściu w ostatni łuk Fredrik Lindgren zaatakował Piotra Pawlickiego. Nie tylko wyprzedził leszczynianina, ale spowodował jeszcze jego defekt, co wykorzystał Jeppesen, wcześniej nie liczący się w stawce. Zamiast 5:1 dla Unii, mamy 3:3!

Nie będzie tradycyjnej przerwy po siódmym biegu. Nad Częstochową wiszą czarne chmury i sędzia chce rozegrać co najmniej osiem biegów, by móc uznać mecz za rozegrany i zaliczyć wynik spotkania do ligowej tabeli.