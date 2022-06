Bieg 2 - 3:3 - 6:6

🔴 Bartłomiej Kowalski - 3

⚪ Wiktor Lampart - 2

🔵 Michał Curzytek - 0

🟡 Mateusz Cierniak - 1*







Mateusz Cierniak na trzecim okrążeniu popełnił błąd i odjechał zbyt bardzo od krawężnika. Wykorzystał to momentalnie Michał Curzytek, który przedarł się przed swojego rywala. Młodzieżowiec Motoru szybko jednak skontrował i ostatecznie to on zapisał sobie na koncie jedno "oczko".