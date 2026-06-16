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Żużel. Grand Prix Polski we Wrocławiu. Relacja na żywo

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: piątek, 19 czerwca 2026 godz. 19:00

Piąty turniej Grand Prix na żużlu odbędzie się we Wrocławiu. Poprzednie dwa odbyły się w Manchesterze i triumfowali tam kolejno: Max Fricke i Brady Kurtz. Teraz przenosimy się do Polski, gdzie na stadionie Olimpijskim odbędą się kolejne zawody. Czy tym razem wygra Bartosz Zmarzlik, czy może zatrzyma go kapitalny Brady Kurtz. Zapraszamy na relację na żywo
Dwóch żużlowców w trakcie ostrej rywalizacji na torze, jeden w niebieskim kombinezonie na pierwszym planie lekko się pochyla, za nim drugi zawodnik w żółtym kasku, unoszący się kurz podkreśla dynamikę wyścigu.
Dwóch żużlowców w trakcie ostrej rywalizacji na torze, jeden w niebieskim kombinezonie na pierwszym planie lekko się pochyla, za nim drugi zawodnik w żółtym kasku, unoszący się kurz podkreśla dynamikę wyścigu.Pawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński