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Żużel. Grand Prix Polski we Wrocławiu. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: piątek, 19 czerwca 2026 godz. 19:00
Piąty turniej Grand Prix na żużlu odbędzie się we Wrocławiu. Poprzednie dwa odbyły się w Manchesterze i triumfowali tam kolejno: Max Fricke i Brady Kurtz. Teraz przenosimy się do Polski, gdzie na stadionie Olimpijskim odbędą się kolejne zawody. Czy tym razem wygra Bartosz Zmarzlik, czy może zatrzyma go kapitalny Brady Kurtz. Zapraszamy na relację na żywo