Bieg 2

🔴 Robert Lambert - 1

🔵 Jason Doyle - 2

⚪ Jack Holder - 0

🟡 Fredrik Lindgren - 3







Robert Lambert co prawda popisał się dobrym startem, ale na dystansie wiodło mu się o wiele gorzej, by nie powiedzieć fatalnie. Brytyjczyk zamiast walczyć o trzy "oczka" zakończył bieg z zaledwie jednym punktem i to wyszarpanym po walce z Jackiem Holderem.