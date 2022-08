Bieg 6

🔴 Przemysław Pawlicki - 2

🔵 Mateusz Szczepaniak - 1

⚪ Jarosław Hampel - 0

🟡 Maciej Janowski - 3







Maciej Janowski musiał srogo się napocić, by wyprzedzić Przemysława Pawlickiego. Gdy kapitan Betard Sparty w końcu to zrobił, to błyskawicznie zaczął oddalać się od rywala.