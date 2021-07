Bieg 1

🔴 Robert Lambert - 1

🔵 Fredrik Lindgren - 2

⚪ Martin Vaculik - 3

🟡 Anders Thomsen- d



Upadek na pierwszym łuku. Nieprzyjemny upadek Thomsena. Duńczyk szybko podniósł się o własnych siłach.

Sędzia uznał, że powtórka odbędzie się w pełnym składzie.





W powtórce Vaculik wygrał start i wyszedł na prowadzenie. Za nim ustawił się Lindgren. Lambert próbował go ścigać, ale nie miał miejsca do ataku.



Thomsen zjechał do parku maszyn. Chyba kontuzja ręki nie pozwala mu się ścigać.