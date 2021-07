🔴 Piotr Pawlicki - 0

🔵 Tobiasz Musielak - 2

⚪ Oskar Fajfer - 1

🟡 Janusz Kołodziej - 3

Wyścig przerwany z powodu nierównego startu. Kołodziej z ostrzeżeniem.Musielak popisał się najlepszym momentem startowym, ale na przeciwległej prostej napędził się Kołodziej i to on objął prowadzenie. Żużlowiec Fogo Unii Leszno był piekielnie szybki. Z tyłu toczyła się ciekawa walka o trzecie miejsce. Pawlicki do końca naciskał Fajfera, jednak kapitan Aforti Startu Gniezno na kresce był szybszy.