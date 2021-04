Bieg 4 - 5:1 - 14:10

🔵 Piotr Gryszpiński - 2*

🟡 Brayden McGuinness - T

🔴 Rasmus Jensen - 3

⚪ Nikodem Bartoch - 1

Zmiana: Brayden McGuinness za Damiana Stalkowskiego.

Taśma McGuinnessa.

W drugim podejściu do tego biegu, Bartoch znakomicie rozegrał pierwszy łuk i znalazł się na prowadzeniu. Przez dwa kółka przewodził stawce, ale wyprzedził go Jensen. Na mecie minął go jeszcze Gryszpiński. Zamiast 3:3 mamy 5:1 dla Zdunek Wybrzeża Gdańsk.