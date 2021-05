Bieg 3 - 3:3 - 12:6

🟡 Wiktor Kułakow - 2

🔵 Mirosław Jabłoński - 0

⚪ Rasmus Jensen - 1

🔴 Oskar Fajfer - 3





Lepszy start gości, ale Fajfer po słabym starcie najpierw odważnie wyprzedził Jensena, a potem po walce na łokcie na chwilę przegonił Kułakowa, który jednak szybko odbił pozycję. Zawodnik gospodarzy również walczył do końca i finalnie to on mógł cieszyć się ze zwycięstwa.