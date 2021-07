Bieg 6 - 2:4 - 23:13

🔴 Brady Kurtz

⚪ Mateusz Szczepaniak - 1

🔵 Mateusz Dul - 0

🟡 Tobiasz Musielak - 3







Widząc jazdę Tobiasza Musielaka ręce same składają się do oklasków. Lider Cellfast Wilków nie dość, że rozprawił się z Brady'm Kurtzem na pierwszym okrążeniu, to na dodatek wywiózł Australijczyka pod bandę, co wykorzystał Mateusz Szczepaniak. Żużlowiec Orła odbił utraconą pozycję dopiero na ostatnim okrążeniu.

- 2