🟡 Wiktor Trofimow - 1

🔵 Jakub Krawczyk - 2*

⚪ Mateusz Tudzież - 0

🔴 Tomasz Gapiński - 3



Trofimow prowadził, ale na ostatnim okrążeniu stracił dwie pozycje! Na początku czwartego kółka wyprzedził go Gapiński, następnie zawodnik ROW-u wyniósł się za szeroko, co wykorzystał Krawczyk. Doszło do niebezpiecznej sytacji, ale Trofimow utrzymał się na motocyklu.