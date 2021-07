Bieg 4 - 2:4 - 9:15

🔵 Erik Bachuber - 0

🟡 Dimitri Berge - 3

🔴 Lukas Fienhage - 2

⚪ Norick Bloedorn - 1







Bachuber sensacyjnie wygrał start, ale Berge szybko go pokonał. Bloedorn był szybki, przez co wywalczył on trzecie miejsce.