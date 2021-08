Bieg 3 - 2:4 - 9:9

🟡 Damian Dróżdż - 3

🔵 Karol Baran - w

⚪ Damian Baliński - 1

🔴 Hubert Łęgowik - 2

Fatalny upadek! Dróżdż i Baliński na torze! Baran bezpardonowo zaatakował Dróżdża. Ten upadł, a w Balińskliego wpadł motocykl Dróżdża. Baran wykluczony z powtórki.

W powtórce lepiej wystartował Dróżdż, ale szybko wyprzedził go Łęgowik. Dróżdż jednak nie dał za wygraną i ostatecznie to on zwyciężył w tym biegu.