Zmarzlik zagrał va banque, szalona akcja w finale. Sędzia nie miał wyboru

Do oglądania rundy w Manchesterze siadaliśmy z delikatnie kwaśną miną. Przed zawodami rozegrano bowiem sprint, gdzie punkty zgarnęli najgroźniejsi rywale Polaków. Najwięcej, bo cztery Jack Holder, a trzy Robert Lambert. Brady Kurtz zdobył tylko jedno "oczko", ale przecież pamiętamy, co działo się przed rokiem, gdy Kurtz gonił Zmarzlika i finalnie przegrał złoto o punkt. Ten 1 punkt w spricie w Manchesterze pozwolił Kurtzowi zmniejszyć stratę do Zmarzlika w klasyfikacji generalnej do 5 punktów.

Potężne uderzenie polskiej husarii

Po serii otwarcia kalkulatory schowaliśmy jednak do szuflady. To było potężne otwarcie polskiej husarii. Nasi zawodnicy w komplecie wygrali swoje biegi. Patryk Dudek prowadził od startu, ale co zrobili Zmarzlik z Kacprem Woryną. Mistrz świata ze startu ruszył niczym żółw, ale na trasie rozwinął niesamowitą prędkość i na ostatnim łuku minął Holdera. Kacper Woryna odpowiedział ładną akcją w defensywie i zablokowaniem ataku Kurtza.

Potem jednak już tak dobrze nie było i po trzeciej serii znów nerwowo zaczęliśmy liczyć zdobycze zawodników i analizować szanse Polaków na finał. Zmarzlik dorzucał punkty, ale nie wygrywał biegów. Dudek dalej nieźle startował, ale tracił na dystansie. Co miał jednak powiedzieć Woryna, który po dwóch zerach z rzędu musiał się martwić tym, jak tu awansować do TOP10 i powalczyć o finał w biegach ostatniej szansy.

Polak wpadł w ogromne turbulencje

O wszystkim miała zdecydować czwarta seria rundy zasadniczej. Zmarzlikowi ułożyła się wręcz idealnie, bo wygrał w pięknym stylu i zrobił milowy krok do bezpośredniego awansu do finału, a poza tym wyrzucił z tej ścieżki Kurtza. Potem jeszcze obudził się Woryna (2 punkty), a ważny punkcik dołożył Dudek i mogliśmy z większym spokojem czekać na decydujące wyścigi.

Ten spokój szybko jednak gdzieś uleciał. Za sprawą Woryny, który najpierw kapitalnie "ograł" rywali, ale potem spadł na trzecią pozycję i wpadł w takie turbulencje, że nie opanował motocykla, przewrócił Leona Madsena i z impetem wpadł w bandę. Polakowi nic się nie stało, ale szanse na TOP10 przekreślił. Humory jednak szybko poprawił nam Zmarzlik, bo wygrał wyścig zamykający serię zasadniczą i stało się jasne, że nie tylko wejdzie do finału, ale i jako pierwszy będzie wybierał pole startowe.

Po biegach ostatniej szansy stało się jasne, że Polak pojedzie w finale przeciwko trzem Australijczykom. Zmarzlik zagrał va banque. Wybrał czwarte pole, pojechał szeroko, ale na wyjściu z łuku zablokował go Fricke i Zmarzlik upadł. Sędzia wykluczył Polaka z powtórki, którą wygrał Fricke. Zmarzlik zachował pozycję lidera cyklu.

Bartosz Zmarzlik Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Kacper Woryna Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Patryk Dudek Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski





Martyna Łukasik: Znajdujemy swój rytm Polsat Sport