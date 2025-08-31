Zmarzlik w opałach. Kurtz stracił mowę po wyrównaniu rekordu Rickardssona

Choć Bartosz Zmarzlik był nieosiągalny w fazie zasadniczej wrocławskiej rundy Grand Prix, to Brady Kurtz finalnie sięgnął po zwycięstwo. Australijczyk wygrał po raz czwarty z rzędu, wyrównując tym samym rekord Tonyego Rickardssona z 2005 roku.

- Nie wiem, co powiedzieć po czwartym z rzędu zwycięstwie. Wiedziałem, że jeśli chcę zostać mistrzem świata, a oczywiście chcę tego dokonać, to muszę wygrać kolejną rundę i tak się stało. Pozostała mi jeszcze jedna. Nawet jeśli wygram, a Bartek Zmarzlik przyjedzie do mety drugi, to da mu mistrzostwo, ale zrobię wszystko, by z przytupem zakończyć sezon w Vojens. Przed startem sezonu chciałem czerpać radość z żużla. Niechętnie mówiłem o celach. Teraz mogę powiedzieć, że to kawał sezonu, mój team działa perfekcyjnie od startu do końca - mówi zachwycony swoją postawą Brady Kurtz.

Żużel. Kibice Sparty Wrocław podzieleni. Kurtz dostał wielkie wsparcie

Kibice Sparty Wrocław byli podzieleni. Niektórzy trzymali kciuki za Bartosza Zmarzlika, inni za Bradyego Kurtza. Australijczyk miał za sobą tłum fanów.

- Zwycięstwo w Gorzowie Wielkopolskim było czymś wspaniałym, bo to był mój pierwszy triumf. Uczucie po zwycięstwie we Wrocławiu jest doskonałe. To niesamowite ile kibice dali mi wigoru. Kocham ten stadion i to miasto - komentuje Brady Kurtz.

Żuzel. Brady Kurtz ma powód do dumy. Niewielu żużlowców rzuciło takie wyzwanie Zmarzlikowi

Niezależnie jak zakończy się sezon, Brady Kurtz może mieć powód do dumy. Niewielu zawodników rzuciło tak wielkie wyzwanie Bartoszowi Zmarzlikowi. O mistrzostwie świata może rozstrzygnąć jeden wyścig.

- Niewielu żużlowców rzuciło Zmarzlikowi takie wyzwanie, by mistrzostwo świata rzeczywiście rozstrzygało się podczas ostatniej rundy. Niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, to już jest powód do dumy - mówi Brady Kurtz.

Za Zmarzlikiem przemawia doświadczenie. Pięć tytułów mistrza świata oraz coroczne starty na torze w Vojens dają naszemu rodakowi przewagę w wyścigu o mistrzostwo świata. Kurtz od wielu lat nie widział toru w Vojens.

- W Vojens nie startowałem od bardzo dawna, nic stamtąd nie pamiętam. Będę musiał się nauczyć toru podczas treningu. Tak, czy inaczej, jadę tam czerpać radość z żużla - kończy Australijczyk.

Przypomnijmy, że Bartosz Zmarzlik ma w klasyfikacji generalnej 165 punktów, Brady Kurtz 162 punkty i to między tą dwójką rozegra się walka o mistrzowski tytuł.

Brązowy medal przypadnie któremuś z zawodników ze stajni Monster Energy, głównego sponsora cyklu GP. Bewley ma 128 punktów, Lindgren 123, a nikłe szanse na medal ma także Jack Holder (112 punktów).

Brady Kurtz Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Brady Kurtz depcze po piętach Bartoszowi Zmarzlikowi. W tej chwili traci zaledwie trzy punkty Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jacek Trojanowski i Brady Kurtz Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

