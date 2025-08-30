Zmarzlik przyznał się do błędu. Dramat Polaka w finale, Kurtz znów to zrobił

Polscy kibice jeszcze nie zdążyli ochłonąć po horrorze z udziałem polskich siatkarek na mistrzostwach świata w Tajlandii (wygrana z Belgią po tie-breaku w 1/8), gdy na Olimpijskim we Wrocławiu można było zasiąść do kolejnego odcinku rywalizacji o żużlowe złoto między naszym Bartoszem Zmarzlikiem i Australijczykiem Brady Kurtzem. Ten po hat-tricku, czyli wygraniu trzech rund z rzędu miał wielką ochotę na czwartą wygraną i wyprzedzenie Polaka w klasyfikacji przejściowej.

Cios za cios, tak Kurtz ze Zmarzlikiem bili się o złoto

Kurtz zaczął zawody od trójki, ale Zmarzlik odpowiedział tym samym. Eksperci w studio Eurosport rozłożyli jednak ich wyścigi na czynniki pierwsze i zwrócili uwagę na to, że to była trójka ze wskazaniem na Kurtza. Był szybki, obrał lepszą ścieżkę i wygrał z dużą przewagą nad rywalami. Zmarzlik tymczasem niemal do końca czuł na plecach oddech Jana Kvecha.

W drugiej serii zaczął Zmarzlik i dorzucił kolejną trójkę, zamykając Roberta Lamberta na drugim łuku. To była taka jazda defensywna najwyższej próby. Kurtz też dołożył trójkę, ale tym razem to Zmarzlik zrobił lepsze wrażenia. Kurtz musiał się napocić, żeby ograć Jacka Holdera, a drugi występ Kvecha pokazał, że deptanie po piętach Zmarzlikowi nie było przypadkiem. Czech był szybki i gdyby nie defekt, to do dwójki dołożyłby wygraną.

Klasa mistrza świata. Zmarzlik tymi biegami zamknął wszystkim usta

Po trzeciej serii triumfowali ci, którzy przed Wrocławiem mówili wprost, że Zmarzlik nie da się dłużej wodzić za nos. Kurtz, choć dalej był szybki i wyciągał się jak struna, przegrał pierwszy bieg, bo nie dał rady Maxowi Fricke. A Polak, choć Holder z Andrzejem Lebiediewem robili, co mogli, by go pokonać, pojechał tak, że palce lizać. To był ten Zmarzlik, którego kochamy. Szybki i wściekły. I szukający miejsca, w które można by się wcisnąć, by przedrzeć się na prowadzenie. Jeśli ktoś wcześniej mówił, że Kurtz jest szybszy od Bartosza, to po tym wyścigu musiał zmienić zdanie.

A to był dopiero początek, bo w następnym biegu pierwsze okrążenie nie ułożyło się po myśli Zmarzlika i znów zobaczyliśmy coś niesamowitego. Bo choć Fredrik Lindgren z Andersem Thomsenem zablokowali Polakowi szeroką, to ten wcisnął im się pod łokieć. - Co za "dzida" przy krawężniku - emocjonowali się komentatorzy, bo Zmarzlik, w odróżnieniu od Kurtza, robił show. Pretendent na czwartą trójkę mistrza odpowiedział swoją trzecią, ale wielkich emocji kibicom nie dostarczył. Załatwił sprawę na pierwszym łuku.

Kurtz kontra Zmarzlik. Polak szalał, jego uśmiech mówił wiele

Po czterech seriach Zmarzlik był już pewny awansu do finału, a Kurtz był od tego o krok (przesądził o tym finalnie 17 bieg i tylko dwójka Doyle'a). Kibice już jednak czekali na pierwsze starcie obu panów w piątej serii. Zastanawiali się, kto kogo przechytrzy. Zwłaszcza że prędkość motocykli wielkich rywali była niemalże identyczna. Tak Zmarzlik, jak i Kurtz obierali we wcześniejszych biegach identyczną linię jazdy, napędzając się szeroko, niemalże pod samym płotem.

Kurtz miał minimalnie lepszy start. Znów był pięknie sklejony i z pierwszego łuku wyjechał na prowadzeniu. Zmarzlik jednak szalał. Rozpędzał się, jadąc szeroko, a kiedy Kurtz blokował mu ścieżkę, to Polak wjeżdżał mu pod łokieć. Szybko go wyprzedził, a potem umiejętnie trzymał ze plecami. A kiedy Kurtz się niebezpiecznie zbliżył, to Zmarzlik znów puścił się szeroko i odjechał tak, że tyle go widzieli. Jeśli ten wyścig był psychologiczną wojną Zmarzlika z Kurtzem, jeśli miał któregoś z nich nastroić lepiej przed finałem, to na pewno zyskał obrońca tytułu. Uśmiech Bartka po tym biegu mówił wiele. Kurtz zachował kamienną twarz.

Zmarzlik przyznał się do błędu. Kurtz znów to zrobił

Przed finałem wróciła jednak niepewność. Co z tego, że Zmarzlik wygrał pierwszy raz w karierze rundę zasadniczą z kompletem punktów. Co z tego, że przed zawodami Polak dołożył 2 punkty do klasyfikacji przejściowej za sprint. Wszyscy mieli w pamięci obrazki z Rygi, Malilli i Gorzowa, gdzie Kurtz uciekał Zmarzlikowi ze startu, a ten, choć wychodził ze skóry, nie potrafił go dogonić.

W finale do Zmarzlika i Kurtza dołączyli Jack Holder i Daniel Bewley, którzy zwyciężyli biegi ostatniej szansy. W drugim z nich startował także Maciej Janowski, ale pojechał bezbarwnie. Podobnie, jak trzeci z naszych Dominik Kubera, który we Wrocławiu zdobył na torze raptem 3 punkty.

Zmarzlik wybrał na ten najważniejszy bieg czwarte pole. Wydawało się, że robi dobrze (później przyznał się do błędu), ale sytuacja na pierwszym łuku ułożyła się tak (Zmarzlika odepchnął Holder), że Polak z pierwszego łuku wyjechał ostatni, a Kurtz był daleko z przodu. I choć Zmarzlik gimnastykował się na motocyklu i wyprzedził Holdera i Bewleya, to na Kurtza zabrakło mu dystansu. Kurtz wygrał czwarte zawody z rzędu, ale jego strata do Polaka wynosi 3 punkty, czyli tyle ile przed Wrocławiem. Swoje zrobiły 2 punkty Zmarzlika ze sprintu. Jedno jest pewne, na finałową rundę w Vojens będziemy czekali z wypiekami na twarzy.

Klasyfikacja

1. Brady Kurtz (3, 3, 2, 3, 2, 3) - 162. Bartosz Zmarzlik (3, 3, 3, 3, 3, 2) - 17

3. Daniel Bewley (0, 2, 1, 3, 2, 1) - 9 +1. miejsce w barażu

4. Jack Holder (1, 2, 2, 2, 0, 0) - 7 +2. miejsce w barażu

5. Jason Doyle (3, 3, 0, 2, 2) - 10 +2. miejsce w barażu

6. Andrzej Lebiediew (2, 2, 1, 0, 2) - 7 +2. miejsce w barażu

7. Mikkel Michelsen (3, 2, 2, 2, 1) - 10 +3. miejsce w barażu

8. Anders Thomsen (2, 1, 3, 2, 1) - 9 +3. miejsce w barażu

9. Maciej Janowski (2, 3, 0, 0, 1) - 6 +4. miejsce w barażu10. Max Fricke (1, 1, 3, 3, 3) - 11 +wykluczenie w barażu

11. Fredrik Lindgren (1, 0, 0, 1, 3) - 5

12. Jan Kvech (2, w, 1, 1, 1) - 5

13. Kai Huckenbeck (0, 0, 0, 1, 3) - 4

14. Martin Vaculík (0, 0, 3, 1, d) - 4

15. Robert Lambert (0, 1, 2, w, 0) - 3

16. Dominik Kubera (1, 1, 1, 0, 0) - 3

Bartosz Zmarzlik we GP Polski we Wrocławiu korzystał ze wsparcia tunera Daniela Kowalskiego. Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Brady Kurtz w GP Polski we Wrocławiu z laptopem pod pachą. Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Grand Prix Polski we Wrocławiu. Bartosz Zmarzlik i Jason Doyle gotowi do wyjazdu na tor. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński