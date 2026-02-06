Zmarzlik przemówił i nie gryzie się w język. "Zrobiło na mnie wrażenie"

Konia z rzędem temu, kto wytypowałby przed sezonem 2025, że losy mistrzowskiego tytułu będą rozstrzygać się dopiero w ostatnim biegu ostatniej rundy cyklu. To efekt zaciekłej walki Bartosza Zmarzlika i Brady'ego Kurtza.

Zmarzlik już wie. To są atuty Kurtza

Australijczyk powoli rozkręcał się w cyklu, ale gdy już to zrobił, to był wręcz nie do zatrzymania. Od szóstej rundy Grand Prix w Gorzowie wygrał kolejno pięć kolejnych turniejów. Zmarzlik był bezradny i mimo tego, że dwoił się i troił, to nie potrafił znaleźć recepty na rywala.

- Nie powiem, że mnie to zaskoczyło, bo znałem jego potencjał. To, co zrobiło na mnie wrażenie, to powtarzalność i pewność siebie w trakcie całego sezonu. Był świetnie przygotowany i podejmował dobre decyzje. Ta kombinacja sprawiła, że był tak groźnym rywalem w sezonie 2025 - stwierdził w rozmowie z fimspeedway.com Bartosz Zmarzlik.

W efekcie Polak do samego końca musiał drżeć o tytuł. Ostatecznie okazał się górą, ale Kurtz zdaje się mieć wszystko, aby w sezonie 2026 kolejny raz rzucić wyzwanie Zmarzlikowi.

- Silni rywale zawsze pchają cię w kierunku poprawiania się. Brady był szybki, nie poddawał się, co oznaczało, że nie ma dla mnie miejsca na błędy. Tacy rywale sprawiają, że musisz być skoncentrowany na każdej rundzie i osiągasz najlepszą wersję siebie - dodał.

To będzie prawdziwa wojna technologiczna

Zasadniczo to walka o mistrzostwo świata zaczęła się już teraz w warsztatach tunerów obu zawodników. Zmarzlik współpracuje z Ryszardem Kowalskim, który także od lat nie schodzi z tronu, jak chodzi o dokonania mechaników.

Kurtz postawił na Ashleya Hollowaya, który jest najbliżej tego, aby przełamać dominację Kowalskiego. Zresztą silniki Brytyjczyka już teraz są doskonałe. W sezonie 2025 mówiło się nawet, że to Kurtz a nie Zmarzlik dysponował najlepszym sprzętem. Polak miał wygrać determinacją i doświadczeniem.

Brady Kurtz napędził stracha Bartoszowi Zmarzlikowi. Walka o złoto w GP 2025 była zacięta. Paweł Wilczyński/Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Brady Kurtz Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

