Zmarzlik przemówił i nie gryzie się w język. "Zrobiło na mnie wrażenie"
Bartosz Zmarzlik szykuje się do obrony tytułu mistrza świata. Jeśli znów zwycięży, to przejdzie do historii, bo nikt nigdy wcześniej nie zdobywał złotego medalu aż siedem razy. To zadanie łatwe nie będzie, bo plany zamierza mu pokrzyżować Brady Kurtz. Australijczyk jest w szczytowej formie, a do tego dysponuje świetnym sprzętem od Ashleya Hollowaya. Na nieco ponad 2 miesiące przed startem tej rywalizacji w Grand Prix głos zabrał Zmarzlik.
Konia z rzędem temu, kto wytypowałby przed sezonem 2025, że losy mistrzowskiego tytułu będą rozstrzygać się dopiero w ostatnim biegu ostatniej rundy cyklu. To efekt zaciekłej walki Bartosza Zmarzlika i Brady'ego Kurtza.
Zmarzlik już wie. To są atuty Kurtza
Australijczyk powoli rozkręcał się w cyklu, ale gdy już to zrobił, to był wręcz nie do zatrzymania. Od szóstej rundy Grand Prix w Gorzowie wygrał kolejno pięć kolejnych turniejów. Zmarzlik był bezradny i mimo tego, że dwoił się i troił, to nie potrafił znaleźć recepty na rywala.
- Nie powiem, że mnie to zaskoczyło, bo znałem jego potencjał. To, co zrobiło na mnie wrażenie, to powtarzalność i pewność siebie w trakcie całego sezonu. Był świetnie przygotowany i podejmował dobre decyzje. Ta kombinacja sprawiła, że był tak groźnym rywalem w sezonie 2025 - stwierdził w rozmowie z fimspeedway.com Bartosz Zmarzlik.
W efekcie Polak do samego końca musiał drżeć o tytuł. Ostatecznie okazał się górą, ale Kurtz zdaje się mieć wszystko, aby w sezonie 2026 kolejny raz rzucić wyzwanie Zmarzlikowi.
- Silni rywale zawsze pchają cię w kierunku poprawiania się. Brady był szybki, nie poddawał się, co oznaczało, że nie ma dla mnie miejsca na błędy. Tacy rywale sprawiają, że musisz być skoncentrowany na każdej rundzie i osiągasz najlepszą wersję siebie - dodał.
To będzie prawdziwa wojna technologiczna
Zasadniczo to walka o mistrzostwo świata zaczęła się już teraz w warsztatach tunerów obu zawodników. Zmarzlik współpracuje z Ryszardem Kowalskim, który także od lat nie schodzi z tronu, jak chodzi o dokonania mechaników.
Kurtz postawił na Ashleya Hollowaya, który jest najbliżej tego, aby przełamać dominację Kowalskiego. Zresztą silniki Brytyjczyka już teraz są doskonałe. W sezonie 2025 mówiło się nawet, że to Kurtz a nie Zmarzlik dysponował najlepszym sprzętem. Polak miał wygrać determinacją i doświadczeniem.