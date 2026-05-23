Zmarzlik nie mógł w to uwierzyć. Złoty plastron lidera wydarł na ostatnich metrach

Po inauguracji Grand Prix w Landshut doszło do małego trzęsienia ziemi. Kontuzje Fredrika Lindgrena i Daniela Bewleya sprawiły, że na starcie drugiej rundy brakowało aż dwóch zawodników z TOP5 klasyfikacji. Ich miejsce zajęli rezerwowi: Anders Thomsen i Jan Kvech.

Polski lider wolniejszy od Kurtza

Zasiadaliśmy jednak do Grand Prix Czech w fantastycznych nastrojach. Oczywiście z racji tego, co stało się w Pradze w piątek. Wiktor Przyjemski i Bartosz Bańbor wytrzymali w ostatnim biegu ciśnienie i pokazali faworyzowanym Duńczykom, kto tu rządzi. Biało-Czerwoni po ubiegłorocznej klęsce w Toruniu (tylko czwarte miejsce) wrócili na mistrzowski tron wygrywając SON2, czyli MŚ juniorów. Mieliśmy nadzieję, że nasi seniorzy podtrzymają tę passę.

Dobrych humorów nie zmąciły kwalifikacje czasowe, gdzie Bartosz Zmarzlik odpadł już w pierwszej z trzech rund, a jadący w żółtym plastronie lidera Kacper Woryna w drugiej okazał się wolniejszy od Brady'ego Kurtza i też stracił szansę na wybór lepszego numeru startowego w zawodach. Zwyczajnie jednak liczyliśmy, że to bez znaczenia, że już w trakcie turnieju Polacy pokażą pazur i odpowiednią prędkość w swoich motocyklach.

Tak Woryna stracił złoty plastron lidera. Teraz Zmarzlik

Runda zasadnicza potoczyła się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, gdy idzie o Zmarzlika. Jedyne punkty stracił, startując z najgorszego, trzeciego pola startowego. Tymczasem Woryna w Pradze skopiował pierwszy występ w Landshut. Miał różne momenty, ale punktów zgromadził na tyle dużo, żeby awansować do biegu ostatniej szansy. Jednak tam startując z trzeciego pola, nie miał większych szans. Ostatecznie, rzutem na taśmę, wyszarpał drugie miejsce, mijając na mecie Dominika Kuberę.

Przed finałem Woryna miał już tylko jedną szansę na obronę pozycji lidera. Musiał liczyć na to, że Zmarzlik nie stanie na podium. Tylko tak mógł zatrzymać złoty plastron. Zmarzlik w finale wybrał drugie pole startowe, ale wyniósł się na szeroką i wyprzedzili go wszyscy rywale. Potem Polak szarpał, walczył i w końcu, na ostatnich metrach wyprzedził Michaela Jepsena Jensena. Dzięki temu Zmarzlik został nowym liderem cyklu. Worynę wyprzedził o 1 punkt.

Wyniki Grand Prix Czech w Pradze

1. Leon Madsen (Dania) 14 (1,3,3,2,2,3) - 20 punktów GP

2. Brady Kurtz (Australia) 11+3 (3,d,2,1,3,2) - 18

3. Bartosz Zmarzlik (Polska) 14 (3,3,1,3,3,1) - 16

4. Michael Jepsen Jensen (Dania) 10 (2,3,3,2,0,0) - 14

5. Jack Holder (Australia) 11+2 (1,3,2,2,3) - 12

6. Kacper Woryna (Polska) 9+2 (2,1,1,3,2) - 11

7. Dominik Kubera (Polska) 9+1 (3,2,3,0,1) - 10

8. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 7+1 (0,0,2,3,2) - 9

9. Jason Doyle (Australia) 7+0 (2,2,0,2,1) - 8

10. Max Fricke (Australia) 8+w (2,1,0,3,2) - 7

11. Robert Lambert (Wielka Brytania) 6 (0,2,0,1,3) - 6

12. Patryk Dudek (Polska) 6 (3,1,2,0,0) - 5

13. Anders Thomsen (Dania) 5 (1,1,3,d,d) - 4

14. Jan Kvech (Czechy) 5 (0,2,1,1,1) - 3

15. Nazar Parnicki (Ukraina) 3 (1,0,0,1,1) - 2

16. Adam Bednar (Czechy) 1 (0,0,1,0,0) - 1

Bartosz Zmarzlik Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Kacper Woryna Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Brady Kurtz Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński





