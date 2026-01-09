Zmarzlik może stracić złoto. Jest przestroga, "żarty się skończyły"

Pięć rund z rzędu. Tyle turniejów zwyciężył Brady Kurtz w drugiej połowie ubiegłorocznego cyklu Speedway Grand Prix. Australijczyk dwoił się i troił, ale mistrzem świata został Bartosz Zmarzlik. Tylko jednym punktem.

To dlatego Kurtz deptał po piętach Zmarzlikowi. Wszystko jasne

Co to oznacza dla Polaka w 2026 roku? - Świadczy tylko o tym, że Grand Prix będzie ciekawsze, a Zmarzlik znów będzie miał przeciwnika, który jest w stanie zabrać mu tytuł. Od wygranej Łaguty w 2021 nikt Zmarzlikowi nie podskoczył. To się zmieniło - przyznaje Piotr Żyto.

Dawno nikt tak nie zmobilizował Zmarzlika do wspięcia się na wyżyny swoich możliwości. Kurtz zmusił 6-krotnego mistrza świata do jazdy praktycznie na 110%. - I te 100, czy 110 dało mu szóste złoto. Natomiast Kurtz deptał Zmarzlikowi po piętach, bo nawiązał nić porozumienia z Ashleyem Hollowayem. Widać było, że tuner mocno się dla zawodnika poświęcił. Jeździł z nim na zawody, pomagał, podpowiadał. Zależało mu na tym, żeby zdobyć tytuł, bo to byłby sukces nie tylko dla Kurtza, ale i dla stojącego za nim tunera - wyjaśnia polski szkoleniowiec.

Żarty się skończyły, choć to wcale nie Kurtz może mu tym razem zagrozić. "To może się nie powtórzyć"

Słychać już, że Zmarzlikowi będzie tylko trudniej w zdobyciu kolejnych tytułów. A przecież jest o krok od wyśrubowania najważniejszego rekordu mistrzostw świata. Druga część Grand Prix 2025 była sygnałem ostrzegawczym. - Myślę, że ta końcówka zmobilizowała go jeszcze bardziej. Wcześniej wygrywał jedną ręką. Był w stanie zgarnąć złoto nawet, jak zabrakło go w jednym turnieju. Taką miał przewagę nad nimi. Teraz Zmarzlik już wie, że potrzebuje pełnej koncentracji, bo żarty się skończyły - tłumaczy Żyto.

Niewykluczone jednak, że Australijczyk tak świetnego sezonu już nie powtórzy. Przed zeszłorocznymi zmaganiami wielu stawiało go na podium, ale nikt nie typował, że będzie największym zagrożeniem dla lidera Motoru Lublin. I to największym od lat. - Swoją drogą, to patrzymy na Kurtza przez pryzmat drugiej części sezonu 2025, a to może się nie powtórzyć - kwituje.

