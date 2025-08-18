Zmarzlik ma potężny problem. Bez tego przegra walkę o złoto w Grand Prix

Po podwójnym Grand Prix w Manchesterze wydawało się, że już nikt i nic nie pozbawi Bartosza Zmarzlika szóstego tytułu mistrza świata. Brady Kurtz ruszył jednak do kontrataku, wygrał trzy rundy z rzędu i już ma Zmarzlika na wyciągnięcie ręki. W ciemno można założyć, że w kolejnej rundzie GP na Olimpijskim we Wrocławiu Kurtz przypuści atak na fotel lidera. Odrobienie 3 punktów na domowym torze nie będzie wielkim problemem dla Australijczyka. Zwłaszcza jeśli Zmarzlik będzie rozgrywał finałowe biegi tak, jak ostatnio.

Zmarzlik ma "syndrom Golloba"

Kiedy wszyscy wokół zadają sobie pytanie, co stało się ze Zmarzlikiem, to w Gorzowie mówią wprost, że już to przerabiali. Przypadłość Bartosza, którego znają niemal od dziecka, nazywają "syndromem Golloba".

O co chodzi? Były wiceprezes Stali Przemysław Buszkiewicz opowiada nam, jak Gollob, przychodząc do Stali, przyznał, że potrzebował takiego toru, jak gorzowski, żeby włączyć się do walki o złoto w Grand Prix. Tomasz mówił działaczom, że w Bydgoszczy i Tarnowie, gdzie wcześniej jeździł, miał ogromny komfort. Wiedział, że nawet jak przegra start, to poradzi sobie z rywalami. Miał silniki dobrze spasowane na dystans, a tam wyczyniał takie harce, że z łatwością przywoził kolejne trójki.

Przenosiny do Motoru Lublin spotęgowały problem Zmarzlika

Jednak to, co wystarczało na ligę, kompletnie nie działało w Grand Prix. Tomasz przegrywał starty, a większa determinacja klasowych rywali nie pozwalała Polakowi na wiele. Jasne: wyprzedzał, ale nie tak często, jak w lidze i punkty potrzebne do złota uciekały. Wszystko zmieniło się w 2008 roku wraz z przenosinami go Gorzowa, gdzie na technicznym, trudnym do wyprzedzania torze Gollob doszlifował starty. Nie miał innego wyjścia, musiał to zrobić. To się jednak przełożyło na sukcesy. W 2008 zdobył w GP brąz, w 2009 srebro, a w 2010 upragnione złoto.

Po tym wyjaśnieniu przejdźmy do Zmarzlika, który dla Buszkiewicza i innych działaczy Stali, którzy pamiętają go z jazdy w Gorzowie, wygląda, jak ten Gollob przed transferem do Stali. W Gorzowie uważają, że stracił start przez przenosiny do Lublina. Tam ma taki sam komfort, jak Gollob miał w Bydgoszczy i Tarnowie. Ma łatwy tor, gdzie może objeżdżać rywali pod bandą, więc nie musi się skupiać nad tym, by jego start był perfekcyjny.

Zmarzlik był tak zawzięty, że przewrócił Duńczyka

W Grand Prix ten coraz gorszy start długo nie odbijał się na wynikach. Aż pojawił się Kurtz, który ewidentnie ma ochotę na to, żeby zrzucić Zmarzlika z tronu i zagrodzić mu drogę do szóstego złota. W Gorzowie mówią, że patrząc na ostatnie występy Zmarzlika, zwłaszcza w finałach Grand Prix mają deja vu. Ich zdaniem Bartek spala się przez brak dobrego startu. To się przekłada potem także na rozegranie i błędy na pierwszym łuku. Tak, jak to miało miejsce ostatnio w Rydze.

Zmarzlik już miał podobny problem. Wtedy był jeszcze zawodnikiem Stali. Gdy stracił start, wzięto go w obroty. Miał tydzień, gdzie trenował wyłącznie start i pierwszy łuk. Jeździł z najlepszymi startowcami. Głównie z Nielsem Kristianem Iversenem, który wówczas startował w Stali. Duńczyk pokazywał mu plecy, a Zmarzlik był tak zawzięty, żeby go ominąć, że kiedyś przewrócił Iversena i ten doznał kontuzji. Straty były, ale start Zmarzlikowi wrócił.

Teraz Zmarzlik ewidentnie potrzebuje kilku sesji, gdzie będzie szlifował wyłącznie element startu i pierwszy łuk. Dzięki temu start i wszystkie związane z tym automatyzmy powinny wrócić. Jeśli Polak tego nie zrobi, to istnieje ryzyko, że 30 maja we Wrocławiu Kurtz wyprzedzi go w klasyfikacji i szóstego złota w tym roku nie będzie.

Bartosz Zmarzlik Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Brady Kurtz po zwycięstwie w GP Łotwy Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Władysław Komarnicki z Tomaszem Gollobem. Przemysław Szyszka/SE East News