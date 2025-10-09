Zdradził sekret Zmarzlika. Pierwszy raz widział go w takim stanie

Bartosz Zmarzlik po finałowej rundzie Grand Prix w Vojens cieszył się ze złota, jak małe dziecko. Na pewno jednak z tyłu głowy kołatała się myśl, że jeśli czegoś nie wymyśli, to następnego tytułu już nie będzie. Brady Kurtz wygrał pięć ostatnich turniejów GP, zdobył w nich 100 punktów, o 14 więcej od Zmarzlika. Australijczyk dzięki jakiejś technologicznej nowince stał się szybszy i lepszy do Zmarzlika. I to pomimo tego, że Polak odjechał sezon życia, a na dystansie nigdy przedtem nie był tak efektowny i efektywny.

Dawno nie widział Zmarzlika z laptopem

Zmarzlik już wie, że jeśli nie znajdzie czegoś w technologii, to za rok Kurtz ucieknie mu na dobre. Te poszukiwania już ruszyły. Ostatni miesiąc sezonu, to były testy tyrystorów. Rafał Lewicki, ekspert Eurosportu, podczas finału SON przyznał, że dawno nie widział Zmarzlika wykorzystującego to urządzenia. Dawno też nie widział Zmarzlika z laptopem.

Od fachowców słyszymy, że tyrystor to nic nowego. Zmarzlik w tym sezonie stawiał jednak na bardziej klasyczne rozwiązanie, czyli cewkę plus motoplat. Dopiero w końcówce pojawił się tyrystor. Dlaczego? Pewnie, dlatego że korzystanie z tyrystora daje możliwość analizy obrotów silnika. Pozwala też na elektroniczną regulację. Daje też możliwość zbierania danych w czasie rzeczywistym.

Kurtz jedzie według schematu, a Zmarzlik szuka

Właśnie dlatego Zmarzlik biegał na SON z laptopem i na bieżąco sprawdzał, jak pracuje jego sprzęt. Od osób ze sztabu reprezentacji dowiadujemy się, że tyrystory były w poprzednich sezonach u Zmarzlika, ale w tym roku pojawiły się dopiero na finiszu ligi szwedzkiej i polskiej, a SON był kontynuacją swego rodzaju testów przeprowadzanych już pod kątem przyszłego roku.

Zawodnicy z czołówki Grand Prix już od dawna mówią, że umiejętności poszczególnych uczestników są mniej więcej porównywalne. Wygrywa się technologią. Kurtz od 3 lat stawia konsekwentnie na współpracę z Hollowayem. Zaufał mu i teraz ma wyniki. W tym roku większość zawodów Kurtza przebiegała według schematu: słaby początek, korekta i świetna jazda w tych najważniejszych biegach. Właśnie dlatego Australijczyk był tak szybki w finałach GP.

Wystarczy, że Kurtz muśnie sprzęgło

Widok Kurtza z laptopem pod pachą nikogo już w GP nie dziwi. Zawodnik korzysta pełnymi garściami z technologicznych nowinek, potrafi analizować i szybko wyciągać wnioski. Nic dziwnego, że nawet jeśli w fazie zasadniczej przegrywał ze Zmarzlikiem, to potem pokazywał mu plecy. Na starcie ledwo musnął sprzęgło, a już był kilka metrów przed Polakiem. I choć ten dokonywał cudów na dystansie, to nie potrafił go dogonić.

Zmarzlik w ostatnim czasie mocno popracował nad startem i dzięki temu uratował złoto w Grand Prix. Jednak, żeby powtórzyć to za rok, to potrzeba już czegoś więcej. Tyrystory i bieganie z laptopem, to może być dobry pomysł na Kurtza. W ciemno można też założyć, że Zmarzlik zimą stanie na głowie, żeby dołożyć coś, co pozwoli mu skutecznie rywalizować z Australijczykiem. Bo co z tego, że ma większe umiejętności jeździeckie? Ostatnie miesiące pokazały jasno, że to za mało. Ta zima będzie dużym wyzwaniem nie tylko dla Zmarzlika, ale i dla jego tunera Ryszarda Kowalskiego.

Bartosz Zmarzlik wie, że musi poszukać rezerw w sprzęcie, żeby zdobyć siódme złoto. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Brady Kurtz sporo pracował przy sprzęcie szukając optymalnej prędkości. Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Na zdjęciu: syn Ryszarda Kowalskiego, Daniel i Bartosz Zmarzlik Paweł Wilczyński oraz Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Paweł Wilczyński