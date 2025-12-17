Zakończył karierę i od razu wypalił o selekcjonerze. Padły szczere słowa
Jarosław Hampel odwiesił kevlar na kołek, kończąc jedną z najpiękniejszych karier w historii polskiego żużla. "Mały" wchodzi w pierwszą zimę bez reżimu treningowego, oswajając się z ciszą i spokojem. Nie oznacza to jednak, że odciął się od dyscypliny. Legenda zabrała głos w sprawie, która grzeje całą Polskę, czyli powrotu Stanisława Chomskiego na stanowisko trenera kadry. Słowa Hampela nie pozostawiają złudzeń. To najlepszy możliwy wybór.
Dla kibiców to wciąż szok. Zima bez przygotowującego się do sezonu Jarosława Hampela to nowa, dziwna rzeczywistość. Wielokrotny medalista mistrzostw świata przyznaje, że "nowy etap" w życiu przebiega na razie spokojnie, choć prawdziwy test nadejdzie wiosną. Jednak nawet na sportowej emeryturze głos Hampela waży tyle, co złoto. A to złoto pamięta doskonale ze współpracy z nowym-starym selekcjonerem.
"Dba o każdy szczegół". Laurka dla Chomskiego
Wielu zastanawiało się, czy Stanisław Chomski to odpowiednia osoba, by wstrząsnąć kadrą po ostatnich latach. Hampel, który zdobywał z nim Drużynowy Puchar Świata w 2005 roku, nie ma wątpliwości. Wskazuje na cechy, których brakowało ostatnio w reprezentacji, czyli komunikację i psychologię.
- Bardzo dobra komunikacja z trenerem, to zdecydowanie. Potrafi na wszystkie tematy rozmawiać, rozwiązywać problemy. (...) To człowiek, z którym można porozmawiać na wielu płaszczyznach i o różnych tematach - chwali szkoleniowca Hampel w rozmowie z ekstraliga.pl.
Według legendy, Chomski to nie tylko taktyk, ale wizjoner, który widzi więcej niż inni. - Dba o każdy szczegół, myśli o wszystkich rzeczach dookoła, które się dzieją. Ma szerokie spojrzenie na sport - dodaje.
Człowiek, który "ruszy" kadrę reprezentacji Polski
Reprezentacja Polski potrzebuje wstrząsu, a Hampel wierzy, że Chomski jest tym, który może to zrobić. Jego słowa brzmią, jak namaszczenie.
- Super, że został trenerem kadry, bo to osoba, która jest w stanie ją ruszyć i zmobilizować do rywalizacji. Życzę z całego serca, żeby wszystko poukładało się we właściwą stronę - mówi z przekonaniem były kapitan kadry.
"Cisza i spokój". Pierwsza taka zima
A co u samego mistrza? Hampel przyznaje, że po dekadach w kieracie, obecny czas jest dla niego czymś zupełnie nowym. Nie ma już morderczych treningów i walki z czasem. Jest cisza, która może być kojąca, ale i zaskakująca. - Ja już się oswoiłem z nową rzeczywistością. Sportowo jest raczej spokój i cisza. Ja tej zmiany za bardzo nie czuję, gdzie wszyscy przygotowują się do sezonu - wyznaje szczerze.
Hampel zdaje sobie jednak sprawę, że "głód żużla" może wrócić ze zdwojoną siłą, gdy stopnieją śniegi. - Pewnie bardziej na wiosnę będzie to u mnie odczuwalne, kiedy zacznie się trenowanie, wyjeżdżanie na tor, a stadiony "ruszą". To wtedy będzie nowy etap i z pewnością nowe odczucia - kończy.