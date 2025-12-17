Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zakończył karierę i od razu wypalił o selekcjonerze. Padły szczere słowa

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Jarosław Hampel odwiesił kevlar na kołek, kończąc jedną z najpiękniejszych karier w historii polskiego żużla. "Mały" wchodzi w pierwszą zimę bez reżimu treningowego, oswajając się z ciszą i spokojem. Nie oznacza to jednak, że odciął się od dyscypliny. Legenda zabrała głos w sprawie, która grzeje całą Polskę, czyli powrotu Stanisława Chomskiego na stanowisko trenera kadry. Słowa Hampela nie pozostawiają złudzeń. To najlepszy możliwy wybór.

Zawodnik drużyny żużlowej w turkusowej koszulce i czapce stoi przy motocyklu na tle tablic sponsorskich, w lewym górnym rogu znajduje się okrągłe zdjęcie starszego mężczyzny w czerwonej kurtce sportowej z herbem Polski.
Jarosław Hampel zakończył karierę. Teraz powiedział, co naprawdę uważa o selekcjonerze kadrymat.prasowe/polskizuzel.plZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Dla kibiców to wciąż szok. Zima bez przygotowującego się do sezonu Jarosława Hampela to nowa, dziwna rzeczywistość. Wielokrotny medalista mistrzostw świata przyznaje, że "nowy etap" w życiu przebiega na razie spokojnie, choć prawdziwy test nadejdzie wiosną. Jednak nawet na sportowej emeryturze głos Hampela waży tyle, co złoto. A to złoto pamięta doskonale ze współpracy z nowym-starym selekcjonerem.

Zobacz również:

Wtedy Andrzej Lebiediew zdał sobie sprawę, że nie ma dla niego miejsca. Stal Gorzów dogrywała Andersa Thomsena i Jacka Holdera, a ten musiał szukać nowego klubu
PGE Ekstraliga

To dlatego gwiazdor uciekł do Falubazu. "Nie jestem głupi, widziałem co się dzieje"

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

    "Dba o każdy szczegół". Laurka dla Chomskiego

    Wielu zastanawiało się, czy Stanisław Chomski to odpowiednia osoba, by wstrząsnąć kadrą po ostatnich latach. Hampel, który zdobywał z nim Drużynowy Puchar Świata w 2005 roku, nie ma wątpliwości. Wskazuje na cechy, których brakowało ostatnio w reprezentacji, czyli komunikację i psychologię.

    - Bardzo dobra komunikacja z trenerem, to zdecydowanie. Potrafi na wszystkie tematy rozmawiać, rozwiązywać problemy. (...) To człowiek, z którym można porozmawiać na wielu płaszczyznach i o różnych tematach - chwali szkoleniowca Hampel w rozmowie z ekstraliga.pl.

    Według legendy, Chomski to nie tylko taktyk, ale wizjoner, który widzi więcej niż inni. - Dba o każdy szczegół, myśli o wszystkich rzeczach dookoła, które się dzieją. Ma szerokie spojrzenie na sport - dodaje.

    Konferencja prasowa Legii Warszawa przed meczem z Lincoln Red ImpsPolsat Sport

    Człowiek, który "ruszy" kadrę reprezentacji Polski

    Reprezentacja Polski potrzebuje wstrząsu, a Hampel wierzy, że Chomski jest tym, który może to zrobić. Jego słowa brzmią, jak namaszczenie.

    - Super, że został trenerem kadry, bo to osoba, która jest w stanie ją ruszyć i zmobilizować do rywalizacji. Życzę z całego serca, żeby wszystko poukładało się we właściwą stronę - mówi z przekonaniem były kapitan kadry.

    "Cisza i spokój". Pierwsza taka zima

    A co u samego mistrza? Hampel przyznaje, że po dekadach w kieracie, obecny czas jest dla niego czymś zupełnie nowym. Nie ma już morderczych treningów i walki z czasem. Jest cisza, która może być kojąca, ale i zaskakująca. - Ja już się oswoiłem z nową rzeczywistością. Sportowo jest raczej spokój i cisza. Ja tej zmiany za bardzo nie czuję, gdzie wszyscy przygotowują się do sezonu - wyznaje szczerze.

    Hampel zdaje sobie jednak sprawę, że "głód żużla" może wrócić ze zdwojoną siłą, gdy stopnieją śniegi. - Pewnie bardziej na wiosnę będzie to u mnie odczuwalne, kiedy zacznie się trenowanie, wyjeżdżanie na tor, a stadiony "ruszą". To wtedy będzie nowy etap i z pewnością nowe odczucia - kończy.

    Mężczyzna ubrany w czarną bluzę z logotypem, czapkę z daszkiem oraz okulary przeciwsłoneczne pochyla się nad motocyklem żużlowym na stadionie. W tle widoczne są trybuny oraz drzewa.
    Jarosław Hampel podjął decyzję. Właśnie zamieścił ogłoszenie, które oznacza jedno.PIOTR JEDZURA/REPORTEREast News
    Trener Stanisław Chomski i Krzysztof Orzeł.
    Trener Stanisław Chomski i Krzysztof Orzeł.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Jarosław Hampel na prezentacji
    Jarosław Hampel na prezentacjiPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja