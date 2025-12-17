Zakończył karierę i od razu wypalił o selekcjonerze. Padły szczere słowa

Dla kibiców to wciąż szok. Zima bez przygotowującego się do sezonu Jarosława Hampela to nowa, dziwna rzeczywistość. Wielokrotny medalista mistrzostw świata przyznaje, że "nowy etap" w życiu przebiega na razie spokojnie, choć prawdziwy test nadejdzie wiosną. Jednak nawet na sportowej emeryturze głos Hampela waży tyle, co złoto. A to złoto pamięta doskonale ze współpracy z nowym-starym selekcjonerem.

"Dba o każdy szczegół". Laurka dla Chomskiego

Wielu zastanawiało się, czy Stanisław Chomski to odpowiednia osoba, by wstrząsnąć kadrą po ostatnich latach. Hampel, który zdobywał z nim Drużynowy Puchar Świata w 2005 roku, nie ma wątpliwości. Wskazuje na cechy, których brakowało ostatnio w reprezentacji, czyli komunikację i psychologię.

- Bardzo dobra komunikacja z trenerem, to zdecydowanie. Potrafi na wszystkie tematy rozmawiać, rozwiązywać problemy. (...) To człowiek, z którym można porozmawiać na wielu płaszczyznach i o różnych tematach - chwali szkoleniowca Hampel w rozmowie z ekstraliga.pl.

Według legendy, Chomski to nie tylko taktyk, ale wizjoner, który widzi więcej niż inni. - Dba o każdy szczegół, myśli o wszystkich rzeczach dookoła, które się dzieją. Ma szerokie spojrzenie na sport - dodaje.

Konferencja prasowa Legii Warszawa przed meczem z Lincoln Red Imps Polsat Sport

Człowiek, który "ruszy" kadrę reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski potrzebuje wstrząsu, a Hampel wierzy, że Chomski jest tym, który może to zrobić. Jego słowa brzmią, jak namaszczenie.

- Super, że został trenerem kadry, bo to osoba, która jest w stanie ją ruszyć i zmobilizować do rywalizacji. Życzę z całego serca, żeby wszystko poukładało się we właściwą stronę - mówi z przekonaniem były kapitan kadry.

"Cisza i spokój". Pierwsza taka zima

A co u samego mistrza? Hampel przyznaje, że po dekadach w kieracie, obecny czas jest dla niego czymś zupełnie nowym. Nie ma już morderczych treningów i walki z czasem. Jest cisza, która może być kojąca, ale i zaskakująca. - Ja już się oswoiłem z nową rzeczywistością. Sportowo jest raczej spokój i cisza. Ja tej zmiany za bardzo nie czuję, gdzie wszyscy przygotowują się do sezonu - wyznaje szczerze.

Hampel zdaje sobie jednak sprawę, że "głód żużla" może wrócić ze zdwojoną siłą, gdy stopnieją śniegi. - Pewnie bardziej na wiosnę będzie to u mnie odczuwalne, kiedy zacznie się trenowanie, wyjeżdżanie na tor, a stadiony "ruszą". To wtedy będzie nowy etap i z pewnością nowe odczucia - kończy.

Jarosław Hampel podjął decyzję. Właśnie zamieścił ogłoszenie, które oznacza jedno. PIOTR JEDZURA/REPORTER East News

Trener Stanisław Chomski i Krzysztof Orzeł. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jarosław Hampel na prezentacji Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński