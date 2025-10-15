Wielki talent poszedł w ślady Zmarzlika. Orlen wydał na niego miliony złotych
Kiedy Bartosz Zmarzlik sięgał po swoje pierwsze złoto w cyklu Grand Prix, niedługo później podpisał ogromny kontrakt z Orlenem. Od 2020 roku spółka Skarbu Państwa przeznaczyła na jego wsparcie ponad 6 milionów złotych. Dziś Zmarzlik jest widoczny niemal w każdym zakątku Polski. Jakież było zdziwienie kibiców, kiedy na konkurecyjnej stacji paliw spotkali 16-latka z Bydgoszczy. Mowa o wielkim talencie, który już teraz poszedł w ślady Zmarzlika.
Od momentu zdobycia pierwszego złota Bartosz Zmarzlik stał się ambasadorem żużla w całej Polsce. Dzięki niemu ten sport zyskuje popularność w dotąd nieznanych zakątkach kraju. Reprezentant Motoru Lublin jest widoczny na billboardach jako twarz napojów energetycznych Verva. Co więcej, można go spotkać także poza granicami Polski.
Wielki kontrakt Zmarzlika z Orlenem
To wszystko zapewnił wielki kontrakt z koncernem Orlen. Spółka Skarbu Państwa wspiera go nieprzerwanie od 2020 roku. W sumie przez ten czas miał otrzymać ponad 6 milionów złotych. Bez tych pieniędzy byłoby mu znacznie ciężej przez tyle lat utrzymać się na szczycie, choć warto zaznaczyć, że najpierw musiał na nie ciężko zapracować. Zmarzlik już w wieku nastoletnim wykazywał potencjał na wielokrotnego mistrza świata.
Orlen w międzyczasie wspierał nie tylko Zmarzlika, ale również Mateusza Cierniaka czy Adama Bednara. Poza tym państwowy gigant od kilku lat gości w nazwie klubu żużlowego z Lublina. Wcześniej był także sponsorem tytularnym krośnieńskiej drużyny do lat 24.
16-latek z Bydgoszczy poszedł w ślady Zmarzlika
Żaden sponsoring nie osiągnął jednak tak szerokiej skali jak w przypadku Zmarzlika. Dopiero w tym roku kolejny Polak doczekał się równie zaawansowanej współpracy. Konkurencyjna firma AMIC nawiązała partnerstwo z Maksymilianem Pawełczakiem. 16-latka można zobaczyć na stacjach paliw tej marki nawet w miejscach znacznie oddalonych od Bydgoszczy.
Wielki talent jest nadzieją zarówno Abramczyk Polonii, jak i reprezentacji Polski. W swoim ligowym debiucie potrafił rozstawiać po kątach gwiazdy Stali Gorzów. Nie sam rezultat, lecz styl, w jakim zdobywał punkty, przyprawiał o dreszcze. Niedługo później zadebiutował także w kadrze narodowej, gdzie niemal w pojedynkę walczył o medal dla Polski. To najlepiej pokazuje, jak dobrze jest prowadzony. Jego rówieśnicy mogą jedynie marzyć o podobnej współpracy.