Wielki talent poszedł w ślady Zmarzlika. Orlen wydał na niego miliony złotych

Od momentu zdobycia pierwszego złota Bartosz Zmarzlik stał się ambasadorem żużla w całej Polsce. Dzięki niemu ten sport zyskuje popularność w dotąd nieznanych zakątkach kraju. Reprezentant Motoru Lublin jest widoczny na billboardach jako twarz napojów energetycznych Verva. Co więcej, można go spotkać także poza granicami Polski.

Wielki kontrakt Zmarzlika z Orlenem

To wszystko zapewnił wielki kontrakt z koncernem Orlen. Spółka Skarbu Państwa wspiera go nieprzerwanie od 2020 roku. W sumie przez ten czas miał otrzymać ponad 6 milionów złotych. Bez tych pieniędzy byłoby mu znacznie ciężej przez tyle lat utrzymać się na szczycie, choć warto zaznaczyć, że najpierw musiał na nie ciężko zapracować. Zmarzlik już w wieku nastoletnim wykazywał potencjał na wielokrotnego mistrza świata.

Orlen w międzyczasie wspierał nie tylko Zmarzlika, ale również Mateusza Cierniaka czy Adama Bednara. Poza tym państwowy gigant od kilku lat gości w nazwie klubu żużlowego z Lublina. Wcześniej był także sponsorem tytularnym krośnieńskiej drużyny do lat 24.

16-latek z Bydgoszczy poszedł w ślady Zmarzlika

Żaden sponsoring nie osiągnął jednak tak szerokiej skali jak w przypadku Zmarzlika. Dopiero w tym roku kolejny Polak doczekał się równie zaawansowanej współpracy. Konkurencyjna firma AMIC nawiązała partnerstwo z Maksymilianem Pawełczakiem. 16-latka można zobaczyć na stacjach paliw tej marki nawet w miejscach znacznie oddalonych od Bydgoszczy.

Wielki talent jest nadzieją zarówno Abramczyk Polonii, jak i reprezentacji Polski. W swoim ligowym debiucie potrafił rozstawiać po kątach gwiazdy Stali Gorzów. Nie sam rezultat, lecz styl, w jakim zdobywał punkty, przyprawiał o dreszcze. Niedługo później zadebiutował także w kadrze narodowej, gdzie niemal w pojedynkę walczył o medal dla Polski. To najlepiej pokazuje, jak dobrze jest prowadzony. Jego rówieśnicy mogą jedynie marzyć o podobnej współpracy.

