Bardzo możliwe, że Tai Woffinden nie wystąpi w cyklu Grand Prix. Według nieoficjalnych informacji zapytanie w tej sprawie miał otrzymać pierwszy rezerwowy. Chodzi o Nazara Parnickiego, nad którego nominacją do dzikiej karty zastanawiano się już we wrześniu.

Ogromne wyzwanie przed Parnickim. "Kuje się żelazo, póki gorące"

Parnicki to aktualny indywidualny mistrz świata juniorów. Poza tym dołożył ogromną cegiełkę do wywalczenia awansu przez Unię Leszno. Ukrainiec z reguły jeździł z bardzo odpowiedzialnym numerem 9 lub 1 na pozycji seniorskiej. I spisał się rewelacyjnie, będąc 12. zawodnikiem Metalkas 2. Ekstraligi, choć w październiku skończył dopiero 19 lat.

- Kuje się żelazo, póki gorące. Znam wielu zawodników, którzy chcieliby startować w Grand Prix, ale nie mają takiej szansy. Jeśli okaże się to prawdą, na pewno będzie to ogromne wyzwanie logistyczne dla tego młodego chłopaka, ale zarazem wielka szansa. Nazar ma szansę wejść na zupełnie inny poziom. Długofalowo będziemy mieć do czynienia tylko i wyłącznie z efektem pozytywnym - mówi nam Jacek Frątczak.

Istnieją obawy, klub może na tym ucierpieć

Były menadżer klubów z Zielonej Góry i Torunia zauważa jeszcze inną istotną rzecz. Ewentualne starty Parnickiego w Grand Prix mogą być niekiedy kłopotliwe, gdy nazajutrz będą czekały go mecze ligowe. Takie problemy mieli nawet najwięksi z Jasonem Crumpem czy Jasonem Doyle'em na czele. Taka sytuacja może wystąpić nawet trzy razy w sezonie.

- Największe ryzyko jest z perspektywy klubu ligowego, czyli Unii Leszno, jak wymagający cykl wpłynie na jego postawę w meczach ligowych. Tego nie wie nikt, ale tutaj innego wyjścia nie ma - tłumaczy. A czego powinno się od niego oczekiwać? - Każde wejście do półfinału powinno być uznane za sukces. Każdy zwycięski bieg będzie zbieraniem cennego doświadczenia i nie ma tutaj żadnych wątpliwości co do tego. On na tym dużo zyska - wyjaśnia.

- Tacy ludzie są potrzebni, a być może pojawi się drugi Emil Sajfutdinow. Sam cykl jest w stanie dużo na tym zyskać, otwierając się nie tylko na nowy rynek, ale także na nową jakość. To jest młoda, świeża krew. Już w cyklu SEC potrafił wygrywać i stawać na podium, dostarczając dużego widowiska - podkreśla.

Szykuje się spektakularny sezon w Grand Prix

Parnicki dodałby kolorytu mistrzostwom świata, choć nawet bez niego stawka prezentuje się wybornie. Do Grand Prix wracają chociażby Patryk Dudek czy Michael Jepsen Jensen. Każdy z nich ma aspiracje medalowe i wszystko na to wskazuje, że tym razem kandydatów do podium będzie zdecydowanie więcej, niż dotychczas.

- Tam będą wióry leciały. Będzie naprawdę ciekawie. Poprzedni rok pokazał już, że Kurtz, który nie startował z pozycji faworyta, o mały włos nie został mistrzem świata. Szykuje się spektakularny sezon w Grand Prix - kwituje.

Nazar Parnicki ze złotym medalem SGP2/IMŚJ Pawel Wilczynski/CyfraSport Zdjęcia Paweł Wilczyński

Nazar Parnicki coraz mocniej puka do bram światowego żużla Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Nazar Parnicki Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

